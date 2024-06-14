Поразка Зелених на євровиборах: молоді байдуже до клімату?

На виборах до Європарламенту у Німеччині збільшилися голоси за крайніх правих, а зелені зазнали серйозних втрат, особливо серед молоді. Як це пояснити?

Вибори до Європарламенту минулого тижня мали ефект політичного зелетрусу. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобула у ФРН друге місце. Це стало таким собі покаранням для федерального уряду та великих партій.

Однак, найбільших втрат зазнали Зелені - мінус вісім відсоткових пунктів порівняно з європейськими виборами 2019 року.

При цьому особливо вразив вибір молоді. 16 відсотків людей віком від 16 до 24 років проголосували за АдН, що приблизно втричі більше, ніж п'ять років тому. Зелені отримали лише 11% у цій віковій групі, що на 23 відсоткових пункти менше, ніж у 2019 році, коли молодь ще голосувала з 18 років.

І ця картина склалась на тлі того, що згідно з опитуванням "Майбутнє? Запитайте молодь! - 2023", проведеного міністерством довкілля та безпеки ядерних реакторів та Федеральним агентством з охорони довкілля, восьмеро з десяти людей у віці від 14 до 22 років у Німеччині вважають захист клімату важливим. Чому так багато молодих людей відвернулися від Зелених після їхнього успіху на виборах у 2019 році?

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Відчуження від Зелених?

Матіас Юнґ (Matthias Jung) з провідного німецького дослідницького інституту з вивчення виборів Forschungsgruppe Wahlen, пояснює значні втрати Зелених відчуженням серед частини основного електорату, зокрема серед їхніх прихильників з пацифістськими настроями.

"З довгострокової перспективи Зелені походять з пацифістського табору, а на даний час вони є найбільш наполегливими прихильниками військової підтримки України", - пояснює Юнґ.

На думку Юнґа, безпекова політика та міграція наразі випереджають питання захисту клімату та навколишнього середовища. Захист довкілля "втратив відносну важливість для населення у цілому, а отже, і для всіх вікових груп, а це означає, що кліматичні та екологічні питання не відіграють такої великої ролі в поточній політичній ситуації, як ми, можливо, звикли деякий час тому", каже Юнґ.

На це вказують і результати опитування "Майбутнє? Спитай молодь! - 2023". Хоча клімат та захист довкілля досі залишаються пріоритетом для молоді, формально вони посідають лише сьоме місце серед найважливіших тем, поступаючись освіті, охороні здоров'я, соціальній справедливості, інфляції та вартості життя. У 2019 році ця тема у такому ж опитуванні мала головний пріоритет.

Незважаючи на те, що захист довкілля та клімату досі є важливими для молодих виборців, це не відобразилося під час голосування. За останні роки кліматичний рух втратив підтримку, констатує Себастьян Коос (Sebastian Koos), професор соціології та соціальних рухів в Університеті Констанца.

У нинішній кризовій ситуації кліматичний рух бореться за увагу та політичні успіхи. "Зараз у нього непростий час, особливо серед молоді, яка намагається зорієнтуватися", - пояснює Коос.

Нові, малі партії набирають пункти, AдН хоче достукатись до молоді за допомогою TikTok

За даними Infratest dimap, невеликі партії, як-от "Вольт" чи "Партія захисту тварин" серед виборців від 16 до 24 років взяли загалом 28 відсотків. Це може бути чітким свідченням того, що молода група виборців загалом розчарована змістами існуючих партій.

Також невеликі партії, як "Вольт", надають додаткову пропозицію групам, які цікавляться зеленими питаннями. Для "Вольт" кліматична нейтральність є пріоритетом, а ЄС повинен мати чисту економіку до 2040 року, а не до 2050 року, як заплановано. І ця партія досягла значно вищого за середній результату - за неї проголосували майже вісім відсотків серед людей віком до 30 років, пояснює Юнґ.

Ультраправа АдН, як жодна інша німецька партія, цілеспрямовано ставила на молодь - і це принесло свої плоди, кажуть експерти.

Завдяки кампаніям у соціальних мережах, особливо в TikTok та Instagram, АдН вдалося зачепити молодь емоційними та зрозумілими повідомленнями.

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Невдоволення урядом

Водночас коаліційний уряд у складі соціал-демократів (СДПН), лібералів (ВДП) та Зелених у багатьох сферах зазнав невдач. Рішення конституційного суду про обмеження німецького державного боргу створило мільярдну діру в захисті клімату.

"Я дуже розчарований політикою коаліційного уряду, і думаю, що не тільки я, а все моє покоління, тому що воно опинилося осторонь!", - каже 19-річна Саміра Гандур (Samira Ghandour), активістка молодіжного руху Fridays For Future. Вона голосувала вперше. Вона не захотіла розголошувати, за кого голосувала.

Той факт, що багато молоді обирали малі партії, які виступають також і за права людини, права жінок, захист клімату та плюралістичне суспільство, дає їй надію.

На думку Орельєна Соссея, доцента Лондонської школи економіки, зелені політики наразі програють, бо не можуть пояснити людям, що реформи не мають призводити до погіршення рівня життя та зростання витрат.

Закон про опалення став провалом для Зеленого міністра економіки Роберта Габека Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Як приклад він наводить закон про опалення в Німеччині. У майбутньому дедалі більше домогосподарств мають замінити опалення нафтою чи газом на теплові насоси. На думку Соссея, закон має сенс з економічної та екологічної точки зору.

Однак, його впровадження було катастрофічним. Закон сприйняли як несправедливий, "що призвело до запеклого спротиву, оскільки він сприймався як закон, який вимагав дуже високих інвестицій від домогосподарств, які не завжди могли собі це дозволити", пояснює Соссей.

Чи відштовхнув радикальний кліматичний протест молодь?

За даними опитування "Майбутнє? Спитай молодь! - 2023", понад 60 відсотків молодих людей вважають, що кліматичні активісти своїми кампаніями сіють перебільшену паніку.

За словами Анґеліки Ґелльріх (Angelika Gellrich) з Федерального агентства з охорони довкілля, це число зросло майже вдвічі з 2021 року. Понад 80 відсотків опитаних молодих людей заявили, що такі форми протесту, як пошкодження майна або блокування доріг, заходять занадто далеко.

Чітко простежується, "що це зустрічає відносно мало розуміння і не вважається належним засобом для завоювання більшості суспільства".

Втім, Ґандур з руху Fridays for Future, яка голосує вперше, не вважає, що мирне блокування аеропортів чи доріг зашкодило репутації кліматичного руху.

Однак, вона може зрозуміти, чому люди вважають такі дії проблематичними. "Це також одна з причин, чому я беру участь у Fridays for Future, а не в інших рухах. Бо я вірю, що мирний масовий протест досі залишається найкращим способом мобілізації громадянського суспільства".