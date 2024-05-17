Нова коаліція Нідерландів: чи похитнеться підтримка України?

Після перемоги на виборах у Нідерландах правий популіст Геерт Вілдерс формує свій перший коаліційний уряд. Що це означає для України та Європи?

У Нідерландах правому популістові Геерту Вілдерсу вперше вдалося сформувати коаліцію разом із двома правими партіями та лібералами. Він потрапив до парламенту країни ще 18 років тому. Офіційно його Партія свободи (PVV) має лише одного члена: його самого. Всі інші носії мандату PVV формально позапартійні, Вілдерс набирає їх самостійно з кола прихильників. Попри численні невдачі, упродовж років йому вдалося зробити свою євроскептичну та ксенофобську програму популярною. Нині ж він досяг своєї мети. На виборах у Нідерландах пів року тому PVV Вілдерса отримала найбільше підтримки, набравши майже 24 відсотки голосів.

Однак Геерту Вілдерсу довелося відмовитися від амбіцій стати прем'єр-міністром Нідерландів. Це було неприйнятно для інших партнерів по коаліції, особливо для праволіберальної Народної партії за свободу та демократію (VVD) ще чинного прем'єр-міністра Марка Рютте.

Чотири партії коаліції домовилися сформувати уряд, половина якого складатиметься із представників політичних партій, а друга половина - з експертів або технократів. Хто посяде ключову посаду прем'єр-міністра Нідерландів, питання поки що відкрите.

Напередодні виборів у листопаді 2023 року в Амстердамі ще відбувалися акції протесту проти Партії свободи Вілдерса. Відтоді його популярність невпинно зростає Фото: Ramon van Flymen/IMAGO/ANP

Подальша підтримка Нідерландами України та обмеження міграції

В оприлюдненій у четвер, 16 травня, коаліційній угоді зазначається, що Україна надалі отримуватиме "політичну, військову, фінансову та моральну" підтримку Нідерландів і що країна залишиться "конструктивним партнером" у ЄС.

Водночас, згідно з документом, на Нідерланди чекає різкий розворот у політиці надання притулку та міграції, а кількість мігрантів, які прибувають до країни, має різко скоротитися. "У нас буде найсуворіша політика щодо надання притулку", - оголосив Вілдерс увечері 15 травня.

Посилаючись на закид, який часто лунає на адресу мігрантів, мовляв, вони отримують занадто високі соцвиплати, політик заявив, що осіб, які не мають права на перебування у країні, депортуватимуть у тому числі із застосуванням сили. "Нідерландці знову виходять на перше місце", - зазначив він.

Спроба прем'єр-міністра Рютте посилити міграційну політику у 2023 році призвела до краху його уряду. Торік близько 70 000 людей попросили притулку в Нідерландах - це майже стільки ж, як 2015 року, на піку кризи біженців у ЄС.

Новий уряд обіцяє зменшити кількість мігрантів у Нідерландах Фото: Vincent Jannink/ANP/picture alliance

Критика ісламу не потрапила до коаліційної угоди

У минулому Геерт Вілдерс проявив себе як різкий критик ісламу. Він знімав критичні до ісламу фільми й закликав запровадити податок на носіння паранджі. Для нього іслам - це не релігія, а політична програма. Однак ця його позиція не знайшла відображення у коаліційному договорі. "Ми не будемо говорити про Коран, мечеті та ісламські школи", - оголосив Вілдерс незвично примирливим тоном. У 2018 році поліція Нідерландів розслідувала ймовірне планування радикальним ісламістом нападу на політика.

Швидкість у 130 кілометрів на годину та будівництво нових АЕС

Нова коаліція в Нідерландах планує зміни, які зачеплять водіїв авто. Обмеження денної швидкості на нідерландських дорогах підвищать зі 100 до 130 кілометрів на годину. Фермери отримають послаблення вимог у законодавстві для захисту довкілля. Суспільне радіо і телебачення муситиме заощаджувати, а кількість держслужбовців мають скоротити. Інвестувати правий уряд Вілдерса планує у будівництво житла та двох атомних електростанцій.

Обмеження швидкості до 100 кілометрів на годину, запроваджене задля захисту клімату у 2020 році, мають скасувати, піднявши обмеження до 130 кілометрів на годину Фото: picture-alliance/dpa/F. Gentsch

Референдум про вихід Нідерландів з ЄС, якого раніше вимагала PVV, не увійшов до коаліційної угоди, але новий уряд, безумовно, буде критичніше ставитися до інтеграції всередині Євросоюзу та розширення об'єднання за рахунок країн Західних Балкан. Нідерланди є третім за обсягом коштів платником відрахувань до бюджету ЄС після Німеччини та Франції.

Наступна мета: вибори до Європарламенту

Після формування нового уряду в Нідерландах Геерт Вілдерс може зі ще більшим завзяттям вступити в кампанію перед виборами до Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня. Його партія з 22 відсотками підтримки вже зараз посідає перше місце серед політичних сил, які прагнуть представляти Нідерланди у Європарламенті. Нині у ньому PVV представлена не була.

Уже давно соратники: Марін Ле Пен та Геерт Вілдерс у Європейському парламенті, 2014 рік Фото: DW/A. Noll

У разі перемоги на цих виборах партія Вілдерса приєднається ультраправої групи в Європарламенті "ID", до якої також входять давня соратниця нідерландського правого популіста Марін Ле Пен з "Національним фронтом" від Франції, Австрійська партія свободи та німецька "Альтернатива для Німеччини". Усі ці політсили відкидають жорстку лінію Європейського Союзу щодо Росії і виступають за більш дружній підхід до Китаю.