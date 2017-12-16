Геерт Вілдерс

"Чвертьфінал" європейських виборів: хто переможе в Нідерландах? (15.03.2017)

Виборами у парламент Нідерландів 15 березня розпочався так званий "парад виборів" у ЄС 2017-го року. Головна інтрига – чи переможуть праві популісти? Якщо вони наберуть найбільше голосів, це посилить антиєвропейські настрої також в інших країнах ЄС.