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Геерт Вілдерс - нідерландський політик, правий популіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геерт Вілдерс".
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Виборами у парламент Нідерландів 15 березня розпочався так званий "парад виборів" у ЄС 2017-го року. Головна інтрига – чи переможуть праві популісти? Якщо вони наберуть найбільше голосів, це посилить антиєвропейські настрої також в інших країнах ЄС.
За даними соціологів, "Народна партія за свободу та демократію", лідером якої є Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від правопопулістів. На руку політичній силі зіграв, зокрема, і дипломатичний скандал з Туреччиною.