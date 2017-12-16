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Геерт Вілдерс

Геерт Вілдерс - нідерландський політик, правий популіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Геерт Вілдерс".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Праві популісти Європи у Празі вимагають згортання Євросоюзу

Праві популісти Європи у Празі вимагають згортання Євросоюзу 16.12.2017

Делегати з'їзду правих популістів, що відбувається в Празі, вимагали кінця Європейського Союзу в його теперішній формі.
Третій прихід Рютте: уряд Нідерландів як результат семи місяців коаліціади

Третій прихід Рютте: уряд Нідерландів як результат семи місяців "коаліціади" 11.10.2017

Дві ліберальні та дві християнські партії утворили в Нідерландах новий коаліційний уряд на чолі з Марком Рютте. Для досягнення цього результату він вів переговори упродовж семи місяців.
Чого Україні чекати від Нідерландів після виборів

Чого Україні чекати від Нідерландів після виборів 16.03.2017

На виборах у Нідерландах перемогу здобула партія чинного прем'єра Марк Рютте. Проте під впливом правопопулістів політика в країні стала консервативнішою, попереджають експерти. Як це вплине на Угоду з Україною?
Коментар: ЄС має сказати популістам: Ми вас не боїмося

Коментар: ЄС має сказати популістам: "Ми вас не боїмося" 16.03.2017

Місія виконана. Нідерланди продемонстрували те, що популістів можна зупинити. Європа має винести урок для прийдешніх виборів, вважає Бернд Ріґерт.

Очима карикатуриста: Нідерландська латка на прапорі ЄС

Очима карикатуриста: Нідерландська латка на прапорі ЄС 16.03.2017

Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.

Європейська преса: Нідерландці перервали ходу правих популістів

Європейська преса: Нідерландці перервали ходу правих популістів 16.03.2017

Європейські видання аналізують результати виборів у Нідерландах, де впевнено перемогла правляча праволіберальна сила, і дають прогнози щодо впливу цих виборів на прийдешні голосування у Франції та ФРН.

Вибори в Нідерландах: як реагували "переможці" і "переможені" (16.03.2017) 16.03.2017

Після парламентських виборів партія прем'єр-міністра Рютте залишається найсильнішою у Нідерландах. Наступ правих популістів вдалося відбити. Як реагували головні політичні гравці на результати голосування?

Свято демократії: популісти програли вибори у Нідерландах

"Свято демократії": популісти програли вибори у Нідерландах 16.03.2017

Правляча консервативно-ліберальна партія прем'єра Марка Рютте здобула на виборах більше 21 відсотка голосів. Правопопулісти на чолі з Геертом Вілдерсом - другі з результатом 13 відсотків.

Екзит-поли: на виборах у Нідерландах впевнено перемагає партія Рютте

Екзит-поли: на виборах у Нідерландах впевнено перемагає партія Рютте 15.03.2017

"Народна партія за свободу та демократію" впевнено перемагає на парламентських виборах у Нідерландах, свідчать дані екзит-полів. На виборах спостерігалася висока активність виборців.

"Чвертьфінал" європейських виборів: хто переможе в Нідерландах? (15.03.2017) 15.03.2017

Виборами у парламент Нідерландів 15 березня розпочався так званий "парад виборів" у ЄС 2017-го року. Головна інтрига – чи переможуть праві популісти? Якщо вони наберуть найбільше голосів, це посилить антиєвропейські настрої також в інших країнах ЄС.

Нідерланди: за день до виборів партія Рютте випереджає правопопулістів Вілдерса

Нідерланди: за день до виборів партія Рютте випереджає правопопулістів Вілдерса 14.03.2017

За даними соціологів, "Народна партія за свободу та демократію", лідером якої є Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від правопопулістів. На руку політичній силі зіграв, зокрема, і дипломатичний скандал з Туреччиною.

Вибори в Нідерландах і майбутнє ЄС (14.03.2017) 14.03.2017

В очікуванні виборів у Нідерландах деякі ЗМІ нагнітають страхи щодо можливого приходу до влади прихильників виходу з ЄС. Утім, попри хвилю правого популізму в Європі експерти стверджують: пацієнт радше живий, ніж мертвий.
Нідерланди: більше, ніж тюльпани та помідори

Нідерланди: більше, ніж тюльпани та помідори 14.03.2017

Туреччина заявила про дипломатичні санкції проти Нідерландів, а в самій країні партія правого популіста Вілдерса може стати другою в парламенті. Економіка ж Нідерландів процвітає і демонструє високу стійкість до стресу.

Передвиборчі баталії в Нідерландах: топ-трійка політсил (14.03.2017) 14.03.2017

Таких запеклих передвиборчих баталій нідерландці ще не бачили. Яка розстановка сил у Нідерландах напередодні виборів 15 березня?
Вибори в Нідерландах: Рютте і Вілдерс на дебатах посперечалися щодо членства в ЄС

Вибори в Нідерландах: Рютте і Вілдерс на дебатах посперечалися щодо членства в ЄС 13.03.2017

Лідер правопопулістів закликав нідерландців вийти з Євросоюзу і "знову стати господарями в своєму домі". Чинний прем'єр застеріг щодо втрати 1,5 мільйона робочих місць у разі такого кроку.
Топ-трійка політсил у Нідерландах (відео)

Топ-трійка політсил у Нідерландах (відео) 13.03.2017

У Нідерландах точаться запеклі передвиборчі баталії. Яка розстановка сил у Нідерландах напередодні виборів 15 березня?
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