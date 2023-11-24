Нідерланди: чого очікувати від перемоги популіста Вілдерса?

Як ставитися до перемоги Вілдерса, відомого популістськими заявами у тому числі проти постачання зброї Україні? Після несподіваної перемоги правого популіста на виборах починається важкий пошук партнерів по коаліції.

"У мене всередині все перевертається", - каже мешканка Гааги Івонн Снітер, реагуючи на переконливу ​​перемогу на виборах правого популіста Геерта Вілдерса. Інший нідерландець Сямак, який називає лише своє ім'я, також каже про дивні відчуття і занепокоєння щодо майбутнього Королівства Нідерланди.

Інші виборці такі результати виборів вітають. "Я думаю, що це дуже добре", - каже Рой ван де Пуут. Вінсент Вентінк каже, що "люди проголосували так, як того забажали". Він переконаний, що правий популіст стане наступним прем'єр-міністром Нідерландів.

Чітка перемога

Після хвилюючої ночі виборів населення Нідерландів прокинулося у новій політичній реальності. Отримавши 37 із загалом 150 крісел у парламенті, Геерт Вілдерс, який, очевидно, і сам себе здивував результатом, та його Партія свободи (PVV) змогли подвоїти кількість мандатів порівняно з попередніми виборами (17 місць).

25 місць у парламенті отримали представники Соціал-демократично-зеленого виборчого альянсу соціал-демократів, очолюваного колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом. Права ліберальна Народна партія за свободу та демократію (VVD) на чолі з Ділан Єшільгоз отримала 24 мандати.

Перед виборами найсвіжіші опитування громадської думки вказували на запеклу боротьбу між трьома партіями. Чітка ж перемога політсили Вілдерса стала несподіванкою для соціології.

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Правий бунт замість центристського

Політолог з гаазького Інституту Клінгендала Рене Куперус називає результати виборів "шоком" для країни. Куперус шкодує з приводу такого фіналу, оскільки багато нідерландців сподівалися, що ці вибори покажуть протилежний приклад глобальному успіху популізму, спрямованого проти істеблішменту.

Політолог Рене Куперус Фото: Lucia Schulten/DW

Можна було б сподіватися, що на відміну від Італії чи США з Дональдом Трампом, нідерландцям вдасться "підняти центристський бунт". Підстави для такого припущення давали, серед іншого, дві нові партії - партія фермерів і нова партія колишнього християнського демократа Пітера Омціга "Новий суспільний договір".

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Розпалювання ісламофобії

У минулому Вілдерс неодноразово викликав резонанс своєю ісламофобською позицією. Іслам він порівнював з фашистською ідеологією. Його також судили за образи на адресу громадян марокканського походження.

Правий популіст уже двадцять років пересувається у супроводі особистих охоронців через погрози йому вбивством. У своїй нинішній передвиборчій програмі Вілдерс закликав закрити мечеті у Нідерландах і заборонити продаж Корану.

Серед вимог також повне припинення прийому шукачів притулку та обов'язковий референдум щодо Nexit - тобто виходу Нідерландів з ЄС за прикладом британського Brexit.

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Вілдерс пом'якшив тон

Однак під час виборчої кампанії Вілдерс дещо пом'якшив тон: мовляв, якщо він стане прем'єр-міністром, то представлятиме усіх нідерландців, заявляв він кілька разів.

За цю нову лагіднішу тональність його вже прозвали "Геерт Мілдерс" (гра слів, яка обіграє слова "дикий, ошалілий" та "лагідний, м'який" - Ред.). У своїй першій реакції на результати виборів він підтвердив намір взяти новий і поміркований курс - закриття мечетей наразі не є проблемою, але важливе обмеження міграції шукачів притулку.

Фактором успіху правого популіста та його Партії свободи вважають не лише "м'якші тони". Експерти не виключають, що успіху правих популістів міг сприяти зигзагоподібний курс праволіберальної Народної партії за свободу і демократію (VVD), очолюваної Ділан Єшільгоз.

Ділан Єшільгоз тримала інтригу щодо перспектив формування коаліції з Вілдерсом Фото: Remko de Waal/ANP/AFP/Getty Images

Єшільгоз від початку залишала відкритим питання, чи піде вона на коаліцію з партією Вілдерса. Незадовго до виборів вона ретирувалася і вже виключила можливість входження до уряду з Вілдерсом на посаді прем'єр-міністра.

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Міграція - головна тема виборчої кампанії

Але питання міграції та дефіциту житла також відіграли свою роль у результатах виборів, каже у розмові з DW політичний оглядач Куперус. Він бачить зв'язок між двома цими темами.

Обравши Вілдерса, виборці надіслали партіям "дуже сильний сигнал", що в цій сфері потрібні зміни. Питання міграції, зокрема, домінувало під час виборчої кампанії та, згідно з опитуваннями, було найважливішим фактором при голосуванні.

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Вілдерс хоче урядувати. Але з ким?

Вілдерс в ефірі нідерландського телебачення підкреслив, що воля виборців тепер має бути врахована, і таким чином підтвердив свої претензії на крісло прем'єр-міністра. Для цього йому потрібна більшість у 76 голосів у другій палаті нідерландського парламенту.

Попереду тривалі та складні коаліційні переговори, результати яких поки що цілком відкриті. На перший погляд, найбільш очевидною комбінацією бачиться коаліція з Народною партією за свободу і демократію (VVD) і новою партією колишнього християнського демократа Пітера Омціга.

Обидві сторони, які раніше не бажали йти на зближення, тепер зайняли вичікувальну позицію. Політолог Куперус вважає реалістичними всі можливі варіанти, включно з проведенням повторних виборів. Поки ще занадто рано передбачити наслідки цих виборів, каже Куперус.