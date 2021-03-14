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Вибори в Нідерландах

Наступні парламентські вибори в Нідерландах відбудуться 15 березня 2017 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle і які відповідають пошуковому запиту "Вибори в Нідерландах".

У Гаазі поліція жорстко розігнала антиурядовий протест

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Мітингарі протестували проти політики уряду Нідерландів та карантинних обмежень. Правоохоронці розігнали учасників акції водометами та із залученням кінних підрозділів. Близько 20-ти протестувальників затримали.
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Нідерланди: питання міграції зірвало утворення коаліції 15.05.2017

Лівоцентристи та праволіберали у Нідерландах розійшлися у ставленні до біженців. Партія прем'єра Рютте шукає альтернативу.
Фотогалерея: Європейський вибір - рік голосувань у Євросоюзі

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У 2017-му одразу в шести країнах-членах ЄС оновиться склад парламентів, а в деяких - з'явиться чи вже з'явився новий президент. Головні інтриги виборів у Франції, Німеччині та інших країнах - у фотогалереї DW.
Європейський вибір: рік голосувань у Євросоюзі

Європейський вибір: рік голосувань у Євросоюзі 24.04.2017

У 2017-му одразу в шести країнах-членах ЄС оновиться склад парламентів, а в деяких - з'явиться чи вже з'явився новий президент. Головні інтриги виборів у Франції, Німеччині та інших країнах - у фотогалереї DW.
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Вибори в Нідерландах: що буде з українською асоціацією? (17.03.2017) 17.03.2017

Перемога проєвропейських партій у Нідерландах відкрила шлях до кінцевої ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Останнє голосування має відбутися у Сенаті через кілька тижнів. DW дізнавалася, чи високі шанси.
Чого Україні чекати від Нідерландів після виборів

Чого Україні чекати від Нідерландів після виборів 16.03.2017

На виборах у Нідерландах перемогу здобула партія чинного прем'єра Марк Рютте. Проте під впливом правопопулістів політика в країні стала консервативнішою, попереджають експерти. Як це вплине на Угоду з Україною?
Коментар: ЄС має сказати популістам: Ми вас не боїмося

Коментар: ЄС має сказати популістам: "Ми вас не боїмося" 16.03.2017

Місія виконана. Нідерланди продемонстрували те, що популістів можна зупинити. Європа має винести урок для прийдешніх виборів, вважає Бернд Ріґерт.

Очима карикатуриста: Нідерландська латка на прапорі ЄС

Очима карикатуриста: Нідерландська латка на прапорі ЄС 16.03.2017

Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.

Європейська преса: Нідерландці перервали ходу правих популістів

Європейська преса: Нідерландці перервали ходу правих популістів 16.03.2017

Європейські видання аналізують результати виборів у Нідерландах, де впевнено перемогла правляча праволіберальна сила, і дають прогнози щодо впливу цих виборів на прийдешні голосування у Франції та ФРН.

Вибори в Нідерландах: як реагували "переможці" і "переможені" (16.03.2017) 16.03.2017

Після парламентських виборів партія прем'єр-міністра Рютте залишається найсильнішою у Нідерландах. Наступ правих популістів вдалося відбити. Як реагували головні політичні гравці на результати голосування?

Екзит-поли: на виборах у Нідерландах впевнено перемагає партія Рютте

Екзит-поли: на виборах у Нідерландах впевнено перемагає партія Рютте 15.03.2017

"Народна партія за свободу та демократію" впевнено перемагає на парламентських виборах у Нідерландах, свідчать дані екзит-полів. На виборах спостерігалася висока активність виборців.

"Чвертьфінал" європейських виборів: хто переможе в Нідерландах? (15.03.2017) 15.03.2017

Виборами у парламент Нідерландів 15 березня розпочався так званий "парад виборів" у ЄС 2017-го року. Головна інтрига – чи переможуть праві популісти? Якщо вони наберуть найбільше голосів, це посилить антиєвропейські настрої також в інших країнах ЄС.

Нідерланди: за день до виборів партія Рютте випереджає правопопулістів Вілдерса

Нідерланди: за день до виборів партія Рютте випереджає правопопулістів Вілдерса 14.03.2017

За даними соціологів, "Народна партія за свободу та демократію", лідером якої є Марк Рютте, дещо збільшила свій відрив від правопопулістів. На руку політичній силі зіграв, зокрема, і дипломатичний скандал з Туреччиною.

Вибори в Нідерландах і майбутнє ЄС (14.03.2017) 14.03.2017

В очікуванні виборів у Нідерландах деякі ЗМІ нагнітають страхи щодо можливого приходу до влади прихильників виходу з ЄС. Утім, попри хвилю правого популізму в Європі експерти стверджують: пацієнт радше живий, ніж мертвий.
Нідерланди: більше, ніж тюльпани та помідори

Нідерланди: більше, ніж тюльпани та помідори 14.03.2017

Туреччина заявила про дипломатичні санкції проти Нідерландів, а в самій країні партія правого популіста Вілдерса може стати другою в парламенті. Економіка ж Нідерландів процвітає і демонструє високу стійкість до стресу.

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