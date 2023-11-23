На виборах у Нідерландах перемагають праві популісти

За попередніми даними, партія ультраправого політика Герта Вілдерса отримає 35 зі 150 місць у парламенті, блок лейбористів і "зелених" лівих Франса Тіммерманса - 25 місць, консерватори Марка Рютте - 24 місця.

На позачергових парламентських виборах у Нідерландах, згідно з попередніми даними, впевнено перемагають праві популісти.

Так, "Партія свободи" (PVV) ультраправого політика Герта Вілдерса отримала найбільший відсоток голосів. Про це вранці в четвер, 23 листопада, повідомляє агенція ANP із посиланням на перші підсумки опрацювання виборчих бюлетенів.

За цими даними, праві популісти отримають у парламенті 35 зі 150 місць, блок лейбористів і "зелених" лівих Франса Тіммерманса - 25 місць. На третьому місці - правоцентристська "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, яка отримує 24 місця в парламенті.

Формування нового уряду країни буде довгим процесом, зауважують інформаційні агентства.

Ще до початку голосування лідер "Партії свободи" Вілдерс заявив, що готовий до коаліційних переговорів з правоцентристами з VVD. Своєю чергою нова лідерка VVD Ділан Єшілгез-Зегеріус з сім'ї курдських біженців може стати першою жінкою-прем'єром в історії країни.

Нагадаємо, що Рютте в липні подав заяву про відставку уряду, що призвело до призначення дострокових виборів. Причиною відставки стала його пропозиція посилити міграційну політику країни, яку не підтримали дві з чотирьох партій-учасниць урядової коаліції Нідерландів.