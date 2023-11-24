У Нідерландах протестують проти перемоги правих популістів

Після перемоги партії правого популіста Герта Вілдерса на парламентських виборах у Нідерландах сотні людей вийшли 23 листопада на вулиці на знак протесту.

В Утрехті близько тисячі людей відгукнулися на заклик низки лівих партій провести демонстрацію під гаслом "Ви не самотні". Організатори заявили: "Ми хочемо показати жителям Нідерландів, що ми ніколи нікого не залишимо наодинці і що ми відстоюємо права всіх". Аналогічна акція протесту відбулася в Амстердамі.

Учасниця протесту, сирійська студентка Джуді Каражолі сказала агентству AFP, що успіх Вілдерса на виборах "дуже налякав її". На думку дівчини, його "Партія свободи" є відверто расистською політичною силою. За її словами, багато її друзів - біженці з посвідкою на проживання, які тепер бояться за своє майбутнє: в рамках своєї програми партія закликає, зокрема, позбавити сирійських біженців посвідoк на проживання, оскільки деякі райони Сирії наразі "безпечні".

Інший учасник протесту, інженер-програміст з Єгипту Хаахмед Хасан сказав, що його непокоїть, що партія намагається зробити Нідерланди "менш безпечними, а не більш безпечними".

На Нідерланди чекає складний процес формування уряду

На парламентських виборах, що відбулися 22 листопада, партія Вілдерса здобула 37 зі 150 місць у парламенті. Відповідно, вона створить там найбільшу фракцію. Однак на країну, ймовірно, чекає складний процес формування уряду, оскільки інші політичні сили поки що відкидають можливість коаліції з нею.

Щоправда, під час передвиборної кампанії Вілдерс намагався створити порівняно поміркований імідж. Водночас він закликав закрити кордони країни для прохачів притулку. У програмі "Партії свободи" містилися, зокрема, положення про зниження соціальної підтримки мігрантів, заборону ісламських шкіл.

Партія Вілдерса також прагне домогтися проведення "обов'язкового референдуму" з питання про вихід Нідерландів з Європейського Союзу.