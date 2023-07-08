Уряд Нідерландів йде у відставку через спори про мігрантів

Прем'єр Марк Рютте подасть королю Нідерландів прохання про відставку уряду. Кабінет міністрів було сформовано на початку 2022 року після найдовших в історії країни коаліційних переговорів.

Правляча коаліція у Нідерландах розпалася, повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте у п'ятницю, 7 липня. Він додав, що уряд країни іде у відставку. У суботу він має передати прохання про відставку королю Віллем-Олександеру, повідомляє AFP.

Коаліція на чолі з Рютте не зуміла домовитися щодо реформи права на отримання притулку в країні. Останні місяці вона вела переговори про скорочення потоку біженців, що прибувають до королівства.

Обговорення виявили ідеологічні розбіжності в коаліції між двома партіями, які не підтримують жорстке обмеження міграції - "Демократи 66" та "Християнський союз", - та двома, що виступають за жорсткі заходи - консервативною Народною партією за свободу і демократію та партією "Християнсько-демократичний заклик".

Тимчасовий уряд підтримуватиме надалі Україну

Нинішній коаліційний уряд Нідерландів - четвертий за рахунком, який очолював Марк Рютте. Він обіймає посаду прем'єра з 2010 року.

Нинішній Кабінет міністрів був сформований у січні 2022 року після найтриваліших коаліційних переговорів у політичній історії країни, що тривали 271 день.

Тепер на країну очікуватимуть нові вибори, які, за повідомленнями ЗМІ, пройдуть не раніше листопада. Кабінет Рютте, зважаючи на все, виконуватиме свої обов'язки, поки не буде сформовано новий уряд.

Хоча тимчасовий уряд не може ухвалювати рішення про запровадження нових політик, Рютте запевнив, що це не вплине на підтримку України з боку Нідерландів, пише Reuters.

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Зростання кількості претендентів на отримання притулку в Нідерландах

Кількість заяв про надання притулку в Нідерландах у 2022 році зросла на третину і перевищила 46 тисяч. Цього року цей показник, як очікується, зросте до більш ніж 70 тисяч, що стане новим максимумом із 2015-го.

Це може створити значне навантаження на установи щодо надання притулку в країні, зазначає Reuters. За його даними, протягом кількох місяців 2022 року сотні біженців були змушені спати просто неба, практично не маючи доступу до питної води, належних санітарних умов або медичного обслуговування. Рютте раніше заявляв, що умови для біженців будуть покращені, зокрема, за рахунок скорочення їхньої кількості.

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