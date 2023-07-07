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У Нідерландах визнали Голодомор в Україні геноцидом

Степан Смишляєв
1 год. тому

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом.

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Меморіал жертвам Голодомору у Києві
Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидомФото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance

Палата представників Нідерландів (нижня палата парламенту) у четвер, 6 липня, визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом, йдеться на сайті законодавчого органу.

Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам "сильну та комплексну підтримку в боротьбі за майбутнє".

"Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів", - зазначив Зеленський у Twitter.

"Це важливий крок у встановленні історичної правди. Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння", - додав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

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За оцінками істориків, Голодомор 1932-1933 років забрав життя майже чотирьох мільйонів українців. Десятиріччями ці події замовчувались радянською владою. В Україні заговорили відкрито про це уже після розвалу Радянського Союзу: штучний масовий голод організувало керівництво СРСР з метою загнати селян у колгоспи та зламати національний рух опору. 

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу. В 2016 році парламент затвердив звернення до іноземних держав з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу.

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До листопада 2022 року Голодомор визнали геноцидом 15 країн, а за останні сім місяців - ще 13. Процес активізувався, зокрема, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Грицак про визнання Голодомору геноцидом

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