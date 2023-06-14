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Нідерланди виділять 40 млн євро та радари для ППО України

Олександр Куницький
3 год. тому

Нідерланди анонсували виділення 40 мільйонів євро та закупівлю чотирьох радіолокаційних систем VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для посилення української ППО.

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Українська ППО перехопила російську ракету над Києвом, 29 грудня 2022 року
Українська ППО перехопила російську ракету над Києвом, 29 грудня 2022 рокуФото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

Нідерланди анонсували виділення 40 мільйонів євро для посилення протиповітряної оборони (ППО) Україниі закупівлю чотирьох радіолокаційних систем VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро. Також країна разом з низкою європейських партнерів працює над тим, щоб якомога швидше почати навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка F-16. Про це йдеться у листі міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен до парламенту, повідомляється на сайті міністерства оборони країни у середу, 14 червня.

Про виділення грошей на закупівлю обладнання для української ППО Нідерланди оголосять на засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яка відбудеться у четвер, 15 червня, в Брюсселі. В нідерландському оборонному відомстві пообіцяли доставити допомогу Україні "в дуже короткий термін".

Водночас у відомстві нагадують, що напередодні Міжнародний фонд для України (IFU) виділив 92 мільйони євро на закупівлю засобів протиповітряної оборони. "Росія бомбардує українські цивільні та військові цілі з повітря, вбиваючи та завдаючи поранень... Тому важливим залишається посилення української ППО", - наголошується у повідомленні.

Навчання українських пілотів

Навчальний центр для підготовки українських пілотів керування винищувачами американського виробництва F-16 буде створений в одній зі східних держав-членів НАТО, повідомили в нідерландському міноборони.

Тим часом Нідерланди працюють над планом навчання українських пілотів. "Разом з Данією та за підтримки США Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому напрямку. Усі учасники зараз працюють над змістом навчальних курсів, консультуючись, зокрема, з Бельгією, Люксембургом, Великобританією та промисловістю", - зазначили у оборонному відомстві.

Зазначається, що тренування почнуться для обмеженою кількості українських пілотів, але "пізніше їх може бути більше". Напередодні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю Reuters заявляла, що українські пілоти можуть розпочати підготовку на F-16 вже цього літа.

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Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться деталі "авіаційної коаліції", зокрема навчання українських пілотів, техніків та інженерів, а також йтиметься про ППО України та боєприпаси.

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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