Напади на політиків у ФРН: Шольц закликав дати відсіч

У Німеччині було скоєно кілька нападів на політиків. За тиждень були побиті представники СДПН і "Зелених". Урядовці кажуть про загрозу демократії і закликають "протистояти цьому разом".

Протягом тижня у Німеччині сталося декілька нападів на представників різних політичних сил. Зокрема, напередодні у Дрездені сильно побили депутата Європейського парламенту Маттіаса Екке (Matthias Ecke), який є членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олафа Шольца (Olaf Scholz), повідомляє у суботу, 4 травня, агенція AP.

На Екке напали, коли він розклеював передвиборчі плакати до нових виборів у Європарламент, що відбудуться у червні. Як зазначили у поліції, його били четверо чоловіків, які, ймовірно, також напали на представника партії "Зелені" трохи раніше на тій самій вулиці.

Депутат Європарламенту Маттіас Екке Фото: dts-Agentur/picture alliance

За інформацією Der Spiegel, представник СДПН госпіталізований з переломом лицьових кісток, йому доведеться робити операцію.

Нападники з "правого спектру"

Ймовірні злочинці - чоловіки 17-20 років - були одягнені в чорне, свідки вважають їх представниками "правого спектру", розповіли журналістам у поліції.

Якщо буде доведено, що напад скоєно з політичних мотивів, то йдеться про "серйозну атаку на демократію", заявила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ми стикаємося з новим рівнем антидемократичного насильства", - додала вона.

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Шольц: Маємо протистояти цьому разом

Канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи напад, закликав до спільних дій проти правих, попередивши про загрозу демократії, яку не можна залишити без реакції. "Ми повинні протистояти цьому разом", - наводить його слова агенція dpa.

Шольц також згадав і про інші напади на політиків, зокрема, від партії "Зелені". Так, 2 травня у Ессені удар в обличчя отримав заступник голови міської ради Рольф Фліс (Rolf Fliß). Він разом із депутатом Бундестагу Каєм Ґерінґом (Kai Gehring) вертався із заходу "Зелених", коли дискусія з групою перехожих швидко переросла в сварку, що завершилася нападом.

Опозиційні партії також скаржились на агресію. Зокрема, у Християнсько-демократичному союзі та Лівій партії повідомляли про залякування їхніх працівників і зривання плакатів, зауважує AP.

Лідери СДПН у Саксонії звинуватили ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) та інші правоекстремістські групи у розпалюванні ненависті проти демократичних політиків, зазначає dpa.

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Штайнмаєр: Не дозволимо радикалам використовувати жорстокість

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав об'єднатися проти подібних нападів "усіх, хто хоче зберегти нашу ліберальну демократію".

"Не дозвольмо радикалам за допомогою жорстокості зруйнувати те, що є основою демократії під час виборчих кампаній: мирне, вільне від страху ухвалення політичних рішень", - сказав Штайнмаєр.

Він також пообіцяв, що німецькі правоохоронні органи та суди "зроблять все можливе, щоб розслідувати акти насильства та нападів і притягнути винних до відповідальності".