У ФРН застерігають щодо зростання загроз терактів і нападів

На тлі міжнародних криз у Німеччині спостерігається підвищена загроза терактів і зростання антисемітизму. Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) у понеділок, 22 квітня, застерегло щодо загострення ситуації з безпекою у країні у зв'язку з ескалацією близькосхідного конфлікту і діями РФ, що, ймовірно, планує диверсії.

"Деструктивні сили всередині країни і за кордоном активно працюють над дестабілізацією нашої демократії і нашої держави. При цьому вони застосовують усі можливі засоби: шпигунство і кібератаки, посилення впливу і дезінформацію, розповсюдження (ядерних і ракетних технологій. - Ред.) і диверсії, а також державний тероризм", - заявив глава німецької спецслужби Томас Гальденванґ (Thomas Haldenwang) на організованому його відомством симпозіумі щодо впливу міжнародних криз на ситуацію з безпекою.

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За його словами, міжнародні кризи безпосередньо впливають на Німеччину. Нині BfV має справу з такою значною кількістю інцидентів у різних сферах, як цього не спостерігалося "вже багато років, а, можливо, ще ніколи раніше в історії відомства", зазначив глава служби німецької контррозвідки.

Значно зросла загроза диверсій з боку держав

Спецслужба розцінює як "значно збільшений" ризик диверсій з боку іноземних держав. За словами Гальденванґа, Росія може вчинити акти диверсій в Німеччині як реакцію на перебіг її війни проти України.

Він не виключив, що напередодні виборів до Європарламенту і регіональних виборів у деяких федеральних землях Німеччини Росія спробує вплинути на результати голосувань. При цьому, додав він, Москва прагне розколоти суспільство і зміцнити сили на правому фланзі. Глава BfV згадав на цьому тлі затримання минулого тижня двох німців російського походження, яких підозрюють у пошуку потенційних цілей для проведення диверсій проти німецької підтримки України.

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