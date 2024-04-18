Працювали на РФ проти України: у Баварії схопили диверсантів

Двоє громадян Німеччини російського походження готували диверсії на об'єктах, що використовуються для перевезення військової техніки, передають Der Spiegel і ARD.

Поліція міста Байройт у Баварії затримала двох чоловіків, яких підозрює в підготовці на завдання російських спецслужб диверсій у Німеччині з метою перешкодити допомозі Україні.

Про це повідомляють у четвер, 18 квітня, німецький тижневик Der Spiegel із посиланням на джерела в слідчих колах, а також телеканал ARD . За їхньою інформацією, затримані - громадяни Німеччини російського походження, які шпигували за військовими базами США і готували атаку на транспортні шляхи, що використовуються у військових цілях.

Агентська діяльність для диверсій в Німеччині

Головний підозрюваний - 39-річний громадянин Німеччини та Росії Дітер С. (Dieter S.), який проживає в Баварії. Прокуратура звинувачує його в агентській діяльності за завданням спецслужб, агентській діяльності з метою диверсії, а також у створенні знімків військових об'єктів, що "становить загрозу безпеці".

За даними слідчих, з 2023 року Дітер С. обмінювався з російськими спецслужбами інформацією на тему можливих диверсій у Німеччині. При цьому чоловік висловив готовність влаштувати підпал або вибух на об'єктах інфраструктури, що використовуються у військових цілях, а також на оборонних заводах і промислових об'єктах. Переважно йшлося про шляхи транспортування військових вантажів. Метою нападів було перешкодити підтримці Німеччиною України.

Крім того, Дітер С. вивчав і фотографував військові об'єкти США на території Німеччини. Знімки він пересилав своїм російським замовникам. У цьому Дітеру С., за даними прокуратури, з березня 2024 року допомагав другий затриманий підозрюваний - 37-річний Александер Й. (Alexander J.).За даними журналістів, чоловіки збирали інформацію, зокрема про військові об'єкти США на полігоні Графенвер, де українських військових навчають керувати танками Abrams.

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Дітера С. також обвинувачують в членстві у 2014-1016 роках в іноземному терористичному об'єднанні - так званій "ДНР". Оскільки у нього, судячи з усього, була вогнепальна зброя, його підозрюють і в "підготовці насильницького акту, що становить загрозу державі". Обом підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці.

У зв'язку з цим затриманням до міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини викликали посла РФ у Берліні.