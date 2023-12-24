Штайнмаєр закликав німців до мужності та співпраці

У своєму різдвяному зверненні до жителів Німеччини президент Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що громадяни країни мають право очікувати від політиків правильних рішень і єдності з найважливіших питань.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) застеріг співгромадян від втрати віри в демократію. "Обґрунтовано очікувати від тих, хто ухвалює політичні рішення, щоб вони йшли правильним шляхом, щоб вони давали відповіді, які допомогли б країні", - заявив глава держави в традиційному різдвяному зверненні в неділю, 24 грудня.

Громадяни Німеччини мають право очікувати від демократів спільної роботи з важливих суспільних проблем, але багатьом не вистачає такої єдності, що спричиняє невдоволення людей, визнав президент.

Однак Штайнмаєр закликав у такому разі керуватися у своїх діях не "люттю і презирством", а "мужністю і спільною роботою". У майбутнє необхідно йти разом, а не ховаючись у власний свій світ, заявив президент.

У 2024 році виповниться 75 років німецької демократії

Цього року "світ показав свої темні сторони - страждання і руйнування, ненависть і насильство", нагадав президент. Триває війна Росії в Україні, а з осені всі спостерігають за "жорстокими злочинами ХАМАСу і жертвами війни на Близькому Сході", перерахував Штайнмаєр. "Цей рік залишає багато відкритих питань. Тому одні з нас скептично спостерігають за діями держави та уряду, інші відчувають занепокоєння за своє майбутнє", - сказав президент.

Разом з тим, є мільйони людей, продовжив Штайнмаєр, які присвятили себе служінню іншим і хочуть забезпечити мирне життя багатогранного суспільства. "Вони дають нам мужність і несуть тепло в нашу країну", - наголосив глава держави.

Наступного року Німеччина відзначає 75-річний ювілей демократії. "Наша Конституція - це те, чим ми маємо пишатися, - вказав Штайнмаєр. - Це фундамент, який добре тримав нашу країну навіть у важкі часи. І я переконаний, він продовжить утримувати нас і в майбутньому. І тому я хочу, щоб усі знайшли в собі мужність довіряти цьому фундаменту. Німеччина є і буде хорошою країною".

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