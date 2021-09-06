 У ФРН прокуратура розслідує кібератаки на німецьких політиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

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Новини

У ФРН прокуратура розслідує кібератаки на німецьких політиків

Слідчі підозрюють російські спецслужби в причетності до скоєних кібернападів на німецьких політиків. У МЗС ФРН не виключають, що хакерські атаки могла ініціювати російська ГРУ.

У Німеччині розслідують хакерські напади на депутатів Бундестагу

У причетності до хакерських атак на німецьких депутатів підозрюють російські спецслужби

Генеральна прокуратура Німеччини розпочала розслідування низки нещодавніх кібератак на німецьких політиків, підозрюючи в причетності до них представників російської розвідки. Про це повідомив у четвер, 9 вересня, агентству новин dpa представник відомства.

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Раніше цього тижня міністерство закордонних справ ФРН заявило, що уряд Німеччини має "достовірну інформацію" про те, що дані дії можуть бути приписані суб'єктам в Росії, "зокрема, російській військовій розвідці ГРУ". Російський уряд закликали негайно припинити незаконну діяльність, заявили в міністерстві.

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Цьогоріч органи держбезпеки Німеччини як мінімум тричі інформували Бундестаг про кібератаки на німецьких законодавців з боку іноземних спецслужб. Повідомляється, що серед постраждалих останнім часом було кілька законодавців від партій правлячої коаліції - консервативного блоку ХДС/ХСС і СДПН.

Є побоювання, що іноземні спецслужби можуть використовувати кібернапади для публікації особистої інформації жертви хакерської атаки або для продукування фейкових новин. За деякими нападами, що були спрямовані на електронні поштові скриньки законодавців, стояла російська група хакерів під назвою Ghostwriter.

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