Уряд Німеччини закидає Росії нові кібератаки на депутатів Бундестагу

Уряд Німеччини незадовго до парламентських виборів висунув проти Росії серйозні звинувачення через кібератаки на депутатів Бундестагу та ландтагів (земельних парламентів). "Федеральний уряд володіє достовірними даними, що за діяльністю хакерських груп стоять кіберсуб'єкти російської держави, а особливо - російська служба військової розвідки ГРУ", - заявила у понеділок, 6 вересня, представниця МЗС ФРН.

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За її словами, це абсолютно неприйнятно і становить небезпеку для Німеччини, про що також сповістили російську сторону. Представниця МЗС назвала цю ситуацію важким тягарем для двосторонніх відносин.

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Федеральний уряд вимагає від уряду Росії негайного припинення незаконної кібердіяльності, заявляють у МЗС ФРН. Німеччина залишає за собою право вживати "подальших заходів", зазначила представниця німецького зовнішньополітичного відомства, повідомляє інформагенція Reuters.

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Нагадаємо, навесні 2015 року на ІТ-системи Бундестагу було вчинено кібернапад, унаслідок якого до рук хакерів потрапили щонайменше 16 гігабайт даних, документів та електронних листів з мережі німецького праламенту. У хакерській атаці в Німеччині звинувачують Росію.