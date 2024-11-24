Стрілянина у готелі Києва: поліція затримала стрілка

У поліції Києва стверджують, що затримали стрілка, який під час конфлікту в одному з готелів смертельно поранив чоловіка.

У поліції Києва повідомили про затримання чоловіка, який підозрюється у тому, що у ніч на суботу, 23 листопада, в одному зі столичних готелів застрелив чоловіка з вогнепальної зброї.

"Стрілка, який вчинив стрілянину в готелі та смертельно поранив чоловіка, затримано", - повідомили у поліції Києва у неділю, 24 листопада. Більш детальну інформацію у поліції пообіцяли оприлюднити згодом.

У ніч на суботу, приблизно о першій годині ночі, в приміщенні одного з київських готелів між двома компаніями виник конфлікт і надалі бійка, під час якої один із її учасників дістав зброю і зробив кілька пострілів у бік опонентів. Від отриманих поранень загинув на місці 27-річний чоловік, з пораненнями були госпіталізовані товариш потерпілого та охоронець закладу. Поліцейські затримали одного з учасників бійки, було розпочато пошуки стрільця.

За фактом стрілянини було розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу: умисне вбивство і хуліганство.