В Україні стрімко побільшало злочинів із застосуванням зброї

За неповний 2024 рік в Україні зареєстрували 11,5 тисячі злочинів із застосуванням зброї та боєприпасів, у 2021-му таких було 273, зазначив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Українські правоохоронці констатують стрімке зростання кількості злочинів із застосуванням зброї. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ (МВС) України, таке число злочинів зросло в 42 рази порівняно з довоєнним часом.

Такі цифри випливають з інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка інформагенції "Інтерфакс-Україна", оприлюдненого у понеділок, 25 листопада.

"У 2021 році було зареєстровано 273 таких злочини, у 2022 році кількість цих злочинів збільшилася у понад 4,6 раза - 1 267, у 2023 році ця цифра становила 11186", - сказав посадовець в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Тенденція до зростання такого виду злочинів триває й надалі, наголосив заступник міністра. "Станом на сьогодні за неповний 2024 рік уже зареєстровано 11489 таких злочинів", - уточнив посадовець.

Водночас згідно зі статистичними даними Офісу генерального прокурора, за неповний 2024 рік кількість всіх облікованих злочинів із використанням зброї і боєприпасів, які розслідуються правоохоронними органами, становить 14 817.

На тлі цього Тимченко наголосив на важливості декларування наявної зброї громадянами.