  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
Останні відео
ЗлочинністьУкраїна

В Україні стрімко побільшало злочинів із застосуванням зброї

Валерій Сааков
25 листопада 2024 р.

За неповний 2024 рік в Україні зареєстрували 11,5 тисячі злочинів із застосуванням зброї та боєприпасів, у 2021-му таких було 273, зазначив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

https://p.dw.com/p/4nPgW
Вогнепальна зброя
Фото: Karen Focht/Zumapress/picture alliance

Українські правоохоронці констатують стрімке зростання кількості злочинів із застосуванням зброї. Згідно з даними міністерства внутрішніх справ (МВС) України, таке число злочинів зросло в 42 рази порівняно з довоєнним часом. 

Такі цифри випливають з інтерв'ю заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка інформагенції "Інтерфакс-Україна", оприлюдненого у понеділок, 25 листопада. 

"У 2021 році було зареєстровано 273 таких злочини, у 2022 році кількість цих злочинів збільшилася у понад 4,6 раза - 1 267, у 2023 році ця цифра становила 11186", - сказав посадовець в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Тенденція до зростання такого виду злочинів триває й надалі, наголосив заступник міністра. "Станом на сьогодні за неповний 2024 рік уже зареєстровано 11489 таких злочинів", - уточнив посадовець.

Водночас згідно зі статистичними даними Офісу генерального прокурора, за неповний 2024 рік кількість всіх облікованих злочинів із використанням зброї і боєприпасів, які розслідуються правоохоронними органами, становить 14 817.

На тлі цього Тимченко наголосив на важливості декларування наявної зброї громадянами.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

ДПСУ (ілюстративне фото)

Український прикордонник застрелив нападника з мачете на кордоні з Румунією

Український прикордонник застрелив нападника з мачете на кордоні з Румунією

Двоє осіб, озброєні мачете і газовим балончиком, напали на прикордонний загін у Чернівецькій області на кордоні з Румунією. У відповідь військовослужбовець застосував зброю, кажуть в ДПСУ.
Злочинність30 червня 2024 р.
Виставка в Белграді зі зданою сербами зброєю

Чи можна назвати амністію вогнепальної зброї в Сербії успішною?

Чи можна назвати амністію вогнепальної зброї в Сербії успішною?

Торік після двох нападів зі зброєю в Сербії почалися дебати щодо вогнепальної зброї. За даними уряду, відтоді кількість легальної вогнепальної зброї в громадян зменшилася. Але експерти вказують на інші загрози.
Злочинність6 травня 2024 р.
Національна поліція України

Затримані військові, які убили поліцейського на Вінниччині

Затримані військові, які убили поліцейського на Вінниччині

Нападники на патрульних - двоє військових, батько та син. Обставини події, що сталася 20 квітня, та мотиви злочину встановлюються.
Злочинність21 квітня 2024 р.
Більше публікацій