Молоді в Німеччині можуть заборонити пити алкоголь

Міністр охорони здоров'я ФРН пропонує заборонити підліткам пити алкоголь. Сьогодні пиво, вино і шампанське в Німеччині можна пити з 14 років - але в присутності батьків або опікунів.

Пропозиція міністра охорони здоров'я ФРН Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) змінити правила, що регулюють споживання спиртних напоїв молоддю, викликала в країні жваву дискусію.

У Німеччині підлітки можуть пити алкоголь з 14 років, але…

Наразі міцні алкогольні напої в Німеччині можна купувати й пити з 18 років, пиво і вино - з 16 років. Підліткам з 14 років дозволено пити пиво, вино і шампанське в закладах, але в присутності батьків або законних опікунів. У міжнародному порівнянні Німеччина в цьому плані ліберальніша за США і низку європейських сусідів. У Великій Британії, приміром, розпивання алкоголю в присутності батьків дозволено з 16 років. В Іспанії продаж алкогольних напоїв і розпивання дозволені тільки після досягнення повноліття.

Саме застереження про вживання алкоголю з 14 років у супроводі й пропонує скасувати німецький міністр охорони здоров'я. Від того, що це робиться під контролем дорослих, менш шкідливим алкоголь для підлітків не стає, вважає Карл Лаутербах. Він упевнений, що різних думок щодо цього бути просто не може.

Міністерство охорони здоров'я розглядає ще кілька обмежувальних заходів. Приміром, підліткам можуть заборонити купувати так званий веселий газ, який молоді люди часто приносять із собою на вечірки. І взагалі посилити правила для його продавців. Ще одна ідея Лаутербаха - повністю заборонити продаж "нокаутуючих крапель" - так званих наркотиків зґвалтування, до яких у Німеччині відносять "Рогіпнол" ("Флунітразепам").

Купити пиво і вино підлітки можуть у Німеччині вже з 16 років Фото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Німецькі батьки підтримали міністра

Федеральна батьківська рада Німеччини (BER) підтримала ініціативу міністра охорони здоров'я, висловивши своє схвалення ідеї запровадження заборони на веселий газ і розпивання алкогольних напоїв у присутності дорослих. "Це вже давно назріло і має бути ухвалено якнайшвидше, щоб захистити дітей і молодих людей від наркотиків і зловживання", - заявив в інтерв'ю німецькому виданню Rheinischen Post голова Федеральної батьківської ради Дірк Гейартц (Dirk Heyartz).

Однак він застерігає від наївності. "Заборона на практиці мало що принесе, тому що діти та підлітки завжди знайдуть спосіб її обійти", - упевнений він. На його думку, набагато важливіше працювати превентивно і проводити просвітницьку діяльність з молоддю, розповідаючи їм про шкоду алкогольних напоїв і наркотичних засобів. Великі надії німецькі батьки покладають і на вчителів, які, на їхню думку, мають більше говорити з дітьми на цю важливу тему.

Треба зазначити, що думки експертів збігаються з позицією міністра охорони здоров'я. Надмірне споживання спиртних напоїв - це завжди ризик для здоров'я. Щороку 40 тисяч смертей у Німеччині експерти пов'язують саме з алкоголем.

Молодь перебуває в групі ризику, коли мова заходить про алкоголь

Згідно з численними дослідженнями, алкоголізм серед молоді є глобальною проблемою. Однак у Німеччині ще не так давно з'явився привід для радості. Федеральне статистичне відомство повідомляло, що німецька молодь стала споживати менше алкоголю. За даними з Вісбадена, кількість молодих пацієнтів, які опинилися в медичних установах через надмірне вживання спиртного, у 2021 році стала найнижчим показником за останні 10 років. Такі позитивні зрушення були досягнуті багато в чому завдяки обмежувальним заходам під час пандемії коронавірусної інфекції.

Однак молодь досі залишається групою ризику в питаннях надмірного споживання алкоголю, як і чоловіче населення Німеччини. У 2021 році серед пацієнтів клінік, які страждають на алкоголізм, було 70 відсотків чоловіків. Згідно з останнім "Алкогольним атласом", що був опублікований 2022 року Німецьким онкологічним науково-дослідним центром (DKFZ - у Гейдельберзі), пияцтво поширене насамперед серед молодого населення: чверть підлітків у віці 16-17 років та приблизно 30 відсотків населення у віці від 18 до 25 років вживають алкоголь у надмірній кількості (чоловіки - більше ніж п'ять келихів за раз, жінки - більше ніж чотири).

Пропозиції Карла Лаутербаха - поки тільки озвучені ним вголос ідеї. Щоправда, про свою підтримку вже заявила низка міністрів охорони здоров'я на земельному рівні. Очікується, що серйозно німецький уряд буде їх обговорювати вже після літніх канікул, а саме вжиття заходів можливе до листопада.