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Вино - алкогольний напій з винограду. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вино".
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Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.
Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.
Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Німецькі села під загрозою зникнення через видобуток вугілля. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.