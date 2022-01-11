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Вино

Вино - алкогольний напій з винограду. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вино".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сови як вартові виноградників (11.01.2022) 11.01.2022

Органічне вино користується дедалі більшим попитом, проте під час його виробництва не можна застосовувати пестициди. Винахідливі виноградарі шукають нові методи боротьби зі шкідниками. На допомогу приходять... сови.

Мій вибір: життя без алкоголю (05.01.2022) 05.01.2022

Як регулярне вживання алкоголю на свята та за компанію може зруйнувати життя, знають алкоголічки Софія та Андреа. Усвідомити алкогольну залежність важко, проте це - єдиний шлях до порятунку. Чи можна жити без алкоголю - у відвертій розповіді жінок для DW.

Навіщо німецький монах виготовляє джин (03.12.2021) 03.12.2021

Європейські монастирі відомі тим, що монахи варять пиво і виготовляють вино. Але джин? Це рідкість. Чернець-цистерціанець Юстинус Пех виробляє джин та інвестує прибуток у розвиток свого монастиря. Дивіться самі!
Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - Європа у фокусі (відео)

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео) 29.11.2021

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (29.11.2021) 29.11.2021

Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.
У Німеччині вже не розігнатися? - Європа у фокусі (відео)

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео) 04.10.2021

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.

Рекорди швидкості на німецьких автобанах в минулому? - "Європа у фокусі" (04.10.2021) 04.10.2021

Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
Що чекає на виноробів в Арській долині після катастрофи?

Що чекає на виноробів в Арській долині після катастрофи? 04.08.2021

Повінь у Німеччині зруйнувала цілі виноробні виробництва. У долині річки Ар стихія забрала людські життя, знищила обладнання та винні погреби.
Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення

Коментар: Закон про шампанське як апофеоз російського імпортозаміщення 07.07.2021

Ідеологія протекціонізму дедалі більше визначає дії влади Росії. Вона проявляється й щодо ігристих вин, і щодо софту, і щодо ліків та вакцин, вважає Андрій Гурков.
У Франції винороби обурені російським законом щодо шампанського

У Франції винороби обурені російським законом щодо "шампанського" 05.07.2021

Зміни до російського закону, згідно з якими називатися "шампанським" можуть тільки російські вина, викликав різку критику з боку французьких виноробів. Вони закликали ЄС втрутитися.
Німецькі села зникають через видобуток вугілля - Європа у фокусі (відео)

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Як німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (07.09.2020) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Німецькі села під загрозою зникнення через видобуток вугілля. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео)

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео) 20.07.2020

П’яний за кермом. В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають за це в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?

П’яний за кермом: які штрафи за нетверезе водіння у Німеччині (17.07.2020) 17.07.2020

В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають любителів надмірної дози пива чи шнапсу в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?
Замки і фортеці долини Рейну в Німеччині (фотогалерея)

Замки і фортеці долини Рейну в Німеччині (фотогалерея) 14.07.2020

Лицарі, романтика й вино - Верхня долина Середнього Рейну відома своєю унікальною кількістю замків і фортець. У середньому кожні 1,5 кілометра тут височить замок. У нашій фотогалереї ми представляємо найцікавіші з них.
Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну

Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну 14.07.2020

Лицарі, романтика й вино - Верхня долина Середнього Рейну відома своєю унікальною кількістю замків і фортець. У середньому кожні 1,5 кілометра тут височить замок. У нашій фотогалереї ми представляємо найцікавіші з них.
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