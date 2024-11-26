Для багатьох відвідувачів різдвяні ярмарки - це ще й нагода придивитися собі різноманітні ручні вироби. Починаючи з дерев'яних іграшок і закінчуючи керамікою та прикрасами - тут можна знайти нестандартні подарунки. Такі вироби часто пов'язані з традиціями, характерними для кожного конкретного регіону, як, наприклад, ці різьбляні різдвяні прикраси з Рудних гір на різдвяному ярмарку в Дрездені.