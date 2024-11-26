Глінтвейн, вино і смажений мигдаль: у Німеччині відкриваються різдвяні ярмарки
З наближенням зими німецькі міста засяяли святковою ілюмінацією, в центрі уваги - традиційні різдвяні ярмарки, які щороку приваблюють мільйони місцевих та туристів.
Святкова ілюмінація
Один із різдвяних ярмарків Кельну - поблизу музею шоколаду - приваблює відвідувачів яскравим оглядовим колесом. Святкові вогники зігрівають око, а гарячий глінтвейн та інші напої - тіло. Суміш ностальгії та передчуття свята щороку притягує відвідувачів на ярмарки по всій Німеччині.
Шопінг і глінтвейн на тлі казкової куліси
На різдвяному ярмарку у мальовничому містечку Вернігероде в регіоні Гарц традиційно встановлюють величезну різдвяну піраміду. По-святковому прикрашені дерев'яні ятки й павільйони, яскрава ілюмінація та оздоблені ялинки створюють магічну кулісу.
Дитячі спогади
Головний магніт різдвяних ярмарків для багатьох німців - це не лише ятки з різноманітними товарами, але й унікальна атмосфера. Потріскування багать, звучання різдвяних пісень - усе це створює затишок, який у багатьох німців і не лише викликає передріздвяні дитячі спогади.
Свято для душі й тіла
Не менш важливим атрибутом різдвяних ярмарків є їжа. Від ковбасок із булочками і шампіньйонів у часниковому соусі до солодощів на кшталт марципану і традиційного смаженого мигдалю - тут кожен знайде щось на свій смак. Гарячий глінтвейн та пунш - це для багатьох незамінний елемент походу на різдвяний ярмарок.
Вироби ручної роботи
Для багатьох відвідувачів різдвяні ярмарки - це ще й нагода придивитися собі різноманітні ручні вироби. Починаючи з дерев'яних іграшок і закінчуючи керамікою та прикрасами - тут можна знайти нестандартні подарунки. Такі вироби часто пов'язані з традиціями, характерними для кожного конкретного регіону, як, наприклад, ці різьбляні різдвяні прикраси з Рудних гір на різдвяному ярмарку в Дрездені.
Час для друзів і рідних
Різдвяний ярмарок у Дюссельдорфі. Для багатьох це хороша нагода зустрітися з друзями, родиною чи колегами, аби відволіктися від повсякденного стресу. А для когось різдвяний ярмарок - хороша куліса для побачення. На фото: різдвяний ярмарок у Дюссельдорфі.
Море світла у Берліні
У Берліні, крім численних різдвяних ярмарків, у передріздвяний період можна побачити великі світлові інсталяції, коли ботанічний сад перетворюється на море з незліченних ліхтариків - Christmas Garden ("Різдвяний сад"), - створюючи магічну атмосферу.