Вбивство українських підлітків у Німеччині: нові подробиці

Нападників, які вбили українських підлітків у німецькому Обергаузені в лютому, засудили до позбавлення волі від 8,5 до 10 років. Після оголошення вироку стали відомі нові подробиці нападу.

Суду в німецькому Ессені знадобилося 13 процесуальних днів, аби оголосити вироки чотирьом нападникам, які атакували українських біженців-підлітків у лютому 2024 року. Двоє з них отримали по 10 років, інші - по вісім з половиною років виправної колонії для неповнолітніх. Злочинцям було від 14 до 16 років. Згідно з німецьким законодавством, процес відбувався за нормами ювенальної юстиції, які не передбачають присутність громадськості під час судових слухань.

Слідство з'ясувало, що українці Володимир Єрмаков та Артем Козаченко, яким на момент нападу було 17 та 18 років відповідно, поверталися 10 лютого з Обергаузена на заході Німеччині в Дюссельдорф, де вони жили та грали у місцевій баскетбольній команді Art Giants. Після того, як хлопці вийшли з автобуса біля головного вокзалу Обергаузена, четверо нападників оточили їх та атакували битою та ножем з 15-сантиметровим лезом. Як пише видання Spiegel Online з посиланням на речника суду, судді дійшли висновку, що нападник із ножем цілеспрямовано бив у тулуб українців. Коли жертви лежали поранені на землі, нападники втекли. Єрмаков помер в той самий день під час операції через велику втрату крові. Козаченко помер у лікарні 10 днів потому через поліорганну недостатність внаслідок поранень.

Суд не побачив расистського мотиву вбивства українців у Німеччині

Детально реконструювати події слідству допомогли записи камер спостереження, а також показання свідків, повідомляє Spiegel online із посиланням на власні джерела. Згідно з цими даними, нападники їхали з жертвами в одному автобусі та почали провокувати їх іще під час поїздки. Українці не реагували на провокації й лише відповіли ствердно на запитання, чи вони з України.

Згідно з рішенням суду, напад відповідає двом критеріям вбивства. З одного боку, нападники діяли підступно, адже вони використали неозброєність та невинність баскетболістів. Крім цього, вони діяли з "низьких мотивів", адже не мали жодних підстав вбивати людей. "Вони хотіли конфлікту, вони шукали жертву", - сказав речник суду у розмові зі Spiegel online після оголошення вироку. Підозру щодо можливого расистського підґрунтя злочину через українське походження жертв суд не підтвердив.

Що кажуть самі нападники про злочин, невідомо, адже процес відбувався закрито.

Під час процесу ішлося не лише про вбивство. Усі засуджені підлітки були відомі поліції, їх уже раніше звинувачували в низці злочинів, зокрема завданні тілесних ушкоджень та пограбуваннях. Лише один із злочинців, за інформацією слідства, здійснив 10 пограбувань та вже був засуджений до 100 годин виправних робіт та арешту. Утім, на момент нападу на українців цей вирок іще не набув чинності, а тому нападник перебував на волі.

Батьки Володимира Єрмакова та Артема Козаченка змогли репатріювати тіла своїх синів до України та поховати їх там завдяки зібраним пожертвам.