Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Сильні дощі на півночі Італії спричинили повені, поки на півдні країни тривають лісові пожежі, які не вдається загасити. Так, у південному Тиролі негода зруйнувала дерева, а невеликі струмки перетворилися на величезні потоки. Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на рятувальні служби країни.

Рятувальники закликали місцевих жителів залишатися вдома і не наближатися до річок. Як повідомляють південнотирольські метеорологи, упродовж 24 годин у регіоні на квадратний метр випало 86 літрів опадів.

Негода охопила також регіони Венето, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія та Емілія-Романья. Рятувальники 570 разів виїздили на виклики. При цьому про жертв стихії не повідомляється, зазначає dpa.

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Лісові пожежі дісталися навіть пляжів на Сицилії

Лісові пожежі на Сицилії

У той же час на півдні Італії триває боротьба з лісовими й чагарниковими пожежами. Епіцентром пожеж є Сицилія, де за винятком однієї провінції на північному сході острова у вівторок, 17 вересня, було оголошено найвищий ступінь небезпеки лісових пожеж.

Через посуху, спеку й сильні вітри на півночі Італії стихію не вдається вгамувати. Рятувальники намагаються загасити пожежі з повітря за допомогою літаків, загалом екстрені служби зафіксували близько 1000 запитів на їхнє застосування.

Нагадаємо, лісові пожежі вже кілька тижнів поспіль не вщухають у південній Європі, де панує надзвичайна спека.