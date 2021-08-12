Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
Сильні дощі на півночі Італії спричинили повені, поки на півдні країни тривають лісові пожежі, які не вдається загасити. Так, у південному Тиролі негода зруйнувала дерева, а невеликі струмки перетворилися на величезні потоки. Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на рятувальні служби країни.
Рятувальники закликали місцевих жителів залишатися вдома і не наближатися до річок. Як повідомляють південнотирольські метеорологи, упродовж 24 годин у регіоні на квадратний метр випало 86 літрів опадів.
Негода охопила також регіони Венето, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія та Емілія-Романья. Рятувальники 570 разів виїздили на виклики. При цьому про жертв стихії не повідомляється, зазначає dpa.
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У той же час на півдні Італії триває боротьба з лісовими й чагарниковими пожежами. Епіцентром пожеж є Сицилія, де за винятком однієї провінції на північному сході острова у вівторок, 17 вересня, було оголошено найвищий ступінь небезпеки лісових пожеж.
Через посуху, спеку й сильні вітри на півночі Італії стихію не вдається вгамувати. Рятувальники намагаються загасити пожежі з повітря за допомогою літаків, загалом екстрені служби зафіксували близько 1000 запитів на їхнє застосування.
Нагадаємо, лісові пожежі вже кілька тижнів поспіль не вщухають у південній Європі, де панує надзвичайна спека.