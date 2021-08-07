В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж

В Італії очікується нова хвиля спеки, яка загрожує подальшими пожежами. "Температура, яка очікує нас найближчими днями, вимагає максимальної уваги", - застеріг у неділю, 8 серпня, голова управління цивільного захисту країни Фабріціо Курчіо, цитує інформагенція dpa. Тому важливо уникати будь-якої поведінки, яка може викликати пожежі, і своєчасно повідомляти про осередки вогню, навіть якщо вони невеликі, наголосив він.
Особливо спекотно має бути у вівторок та середу. Очікується, що температура повітряна Сицилії та Сардинії сягатиме 45 градусів.
Курчіо описав останні кілька днів у боротьбі із пожежами як "складні" та "драматичні". Особливо постраждали від вогню південні регіони материкової частини країни, такі як Калабрія та Апулія. На півночі Сицилії протипожежні літаки продовжують гасити осередки вогню в природному парку Мадоні. Служба цивільного захисту надсилає підкріплення до Калабрії, звідки надійшло вісім запитів на протипожежні літаки.
Тим часом пожежна охорона країни підбила проміжні підсумки. За її даними, з 15 червня вогнеборці здійснили 44 тисячі 500 виїздів через лісові пожежі, минулого року у цей час їхня кількість становила 26 тисяч 200. Лише в 2017 році число виїздів на лісові пожежі було більшим.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі
У провінції Анталія на південному середземноморському узбережжі Туреччини у середу спалахнула масштабна пожежа. Потужні вітри роздмухують полум'я, яке перекидається на житлові квартали. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Слідство за підозрою у підпалі
Правоохоронні органи Туреччини розпочали слідство за підозрою у навмисному підпалі. На користь такої версії свідчить той факт, що займання відбулося одночасно у чотирьох місцях.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
У Каталонії згоріли 1600 гектарів
В Іспанії, починаючи з минулих вихідних, палали одночасно декілька лісових пожеж. Найбільше постраждала Каталонія. У цьому регіоні полум'я знищило 1600 гектарів лісу і сільськогосподарських насаджень. Близько 80 людей були евакуйовані. Попіл накрив деякі райони столиці Каталонії Барселони.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям
Лісова пожежа у південнокаталонській провінції Таррагона на деякий час вийшла з-під контролю. Стихію вдалося приборкати лише завдяки залученню більш як 300 пожежників і солдатів, а також літаків і гелікоптерів. Зрештою допоміг також дощ.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Екстремальна посуха в Афінах
У Греції, починаючи з вівторка, палали більше 50 пожеж. Найнебезпечнішою була пожежа поблизу Афін. Вона пошкодила десятки будинків і автомобілів. Екстремальна посуха підвищила пожежну небезпеку, полум'я роздмухували потужні вітри.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Пожежа через необережність?
Більше 300 вогнеборців працювали за підтримки пожежних літаків і 15 гелікоптерів. Залишається незрозумілим, чому саме зайнялася пожежа поблизу Афін. Слідчі підозрюють, що займання міг спричинити 64-річний бджоляр, який спалював сухе листя. Чоловіка затримали.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Масова евакуація на Сардинії
Починаючи з минулої неділі ціла низка пожеж палає і на італійському острові Сардинія. Довелося евакуювати більше 900 жителів. "Це безпрецедентна реальність в історії Сардинії", - констатував губернатор Крістіан Салінас.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Допомога з Греції і Франції
На допомогу Сардинії прийшли Франція і Греція, надіславши на середземноморський острів пожежні літаки. У полум'ї загинули сотні свійських тварин, згоріли тисячі гектарів лісів і сільськогосподарських посівів. На Сардинії правоохоронці також ведуть слідство за підозрою у ненавмисному підпалі.
Автор: Беатріс Крістофаро