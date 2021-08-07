 В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2021

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Новини

В Італії застерігають щодо ще однієї хвилі спеки і нових пожеж

На Сицилії та Сардинії температура повітря сягатиме 45 градусів, повідомило управління цивільного захисту країни. В управлінні закликали уникати будь-яких дій, що можуть викликати нові пожежі.

Пожежа на пляжі в Катанії

Пожежа на пляжі в Катанії

В Італії очікується нова хвиля спеки, яка загрожує подальшими пожежами. "Температура, яка очікує нас найближчими днями, вимагає максимальної уваги", - застеріг у неділю, 8 серпня, голова управління цивільного захисту країни Фабріціо Курчіо, цитує інформагенція dpa. Тому важливо уникати будь-якої поведінки, яка може викликати пожежі, і своєчасно повідомляти про осередки вогню, навіть якщо вони невеликі, наголосив він.

Особливо спекотно має бути у вівторок та середу. Очікується, що температура повітряна Сицилії та Сардинії сягатиме 45 градусів.

Курчіо описав останні кілька днів у боротьбі із пожежами як "складні" та "драматичні". Особливо постраждали від вогню південні регіони материкової частини країни, такі як Калабрія та Апулія. На півночі Сицилії протипожежні літаки продовжують гасити осередки вогню в природному парку Мадоні. Служба цивільного захисту надсилає підкріплення до Калабрії, звідки надійшло вісім запитів на протипожежні літаки.

Тим часом пожежна охорона країни підбила проміжні підсумки. За її даними, з 15 червня вогнеборці здійснили 44 тисячі 500 виїздів через лісові пожежі, минулого року у цей час їхня кількість становила 26 тисяч 200. Лише в 2017 році число виїздів на лісові пожежі було більшим.

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  • Слідство за підозрою у підпалі

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  • У Каталонії згоріли 1600 гектарів

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  • Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям

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  • Екстремальна посуха в Афінах

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

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  • Пожежа через необережність?

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Пожежа через необережність?

    Більше 300 вогнеборців працювали за підтримки пожежних літаків і 15 гелікоптерів. Залишається незрозумілим, чому саме зайнялася пожежа поблизу Афін. Слідчі підозрюють, що займання міг спричинити 64-річний бджоляр, який спалював сухе листя. Чоловіка затримали.

  • Масова евакуація на Сардинії

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Масова евакуація на Сардинії

    Починаючи з минулої неділі ціла низка пожеж палає і на італійському острові Сардинія. Довелося евакуювати більше 900 жителів. "Це безпрецедентна реальність в історії Сардинії", - констатував губернатор Крістіан Салінас.

  • Допомога з Греції і Франції

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

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    На допомогу Сардинії прийшли Франція і Греція, надіславши на середземноморський острів пожежні літаки. У полум'ї загинули сотні свійських тварин, згоріли тисячі гектарів лісів і сільськогосподарських посівів. На Сардинії правоохоронці також ведуть слідство за підозрою у ненавмисному підпалі.

    Автор: Беатріс Крістофаро


Аудіо й відео до теми

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