Країни Середземномор'я потерпають від спеки і лісових пожеж

Країни Середземномор'я страждають від спеки понад 40 градусів за Цельсієм і лісових пожеж. У Туреччині як і раніше не вдається загасити десять вогнищ лісових пожеж, три з них - у провінції Анталья. Про це в суботу, 31 липня, повідомив міністр сільського та лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі. При цьому з 98 лісових пожеж, що почалися кілька днів тому в кількох провінціях, 88 вже взято під контроль.

Число жертв руйнівних лісових пожеж в Туреччині зросло до п'яти, повідомляє агентство dpa. У районі курортного міста Манавгат в провінції Анталья під час робіт із пожежогасіння загинули двоє робітників, які працювали на бульдозерах, повідомило агентство Anadolu.

Пожежа в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив зоною лиха постраждалі від лісових пожеж регіони в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє. "Ми продовжимо робити всі необхідні кроки, щоб залікувати рани нашої нації і відшкодувати збиток", - написав він у Telegram-каналі.

Не виключений підпал

Особливо складна ситуація склалася на середземноморському узбережжі Туреччини. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер. Евакуйовані жителі багатьох населених пунктів і туристи з готелів. Причини загоряння поки не встановлені. Влада вивчає різні версії і не виключає підпал.

Лісові пожежі в Туреччині почалися 28 липня. На тлі сильної спеки в регіоні сталося загоряння поблизу курортного міста Манавгат на півдні країни, потім пожежі спалахнули і в інших провінціях, в тому числі в курортних Айдин і Муглу. Ердоган заявив, що на боротьбу з пожежами мобілізовані всі сили, задіяно понад 1100 одиниць техніки.

Сильні пожежі на Сицилії

Пожежі на Сицилії

В Італії за останні 24 години пожежники провели понад 800 операцій з гасіння лісових пожеж, повідомила в Twitter пожежна служба країни. Найбільш серйозна ситуація склалася на острові Сицилія, де вирують лісові пожежі в районі міста Катанія. За даними берегової охорони, близько 170 осіб в районі Катанії, які намагалися врятуватися від вогню на пляжі, були евакуйовані човнами.

Губернатор острова Нелло Музумечі написав у Facebook про серйозні руйнування в результаті пожеж, що виникли через аномальну спеку, а також дій паліїв. За його даними, спекотна погода протримається в регіоні ще щонайменше до 6 серпня. Музумечі повідомив, що попросив главу уряду Італії Маріо Драгі оголосити мобілізацію національної служби цивільного захисту.

У Греції очікується подальше підвищення температури до 46 градусів, метеорологи заявляють про рекордно спекотні періоди. Відомство цивільного захисту Греції на надзвичайному засіданні ухвалило рішення про приведення служб в повну готовність на випадок екстрених ситуацій. У таборах для біженців на островах в Егейському морі встановлені додаткові намети і контейнери з кондиціонерами. Міста відкрили приміщення з кондиціонерами для жителів, у яких немає можливості охолоджувати повітря будинку. Міністерство праці закликало скоротити до мінімуму роботи просто неба.