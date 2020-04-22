 Країни Середземномор′я потерпають від спеки і лісових пожеж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Країни Середземномор'я потерпають від спеки і лісових пожеж

Кількість загиблих в результаті лісових пожеж в Туреччині зросла до п'яти. Найближчими днями в Італії, Туреччині, Греції та інших країнах очікується спека понад 40 градусів.

Боротьба з пожежами у Туреччині

Боротьба з пожежами у Туреччині

Країни Середземномор'я страждають від спеки понад 40 градусів за Цельсієм і лісових пожеж. У Туреччині як і раніше не вдається загасити десять вогнищ лісових пожеж, три з них - у провінції Анталья. Про це в суботу, 31 липня, повідомив міністр сільського та лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі. При цьому з 98 лісових пожеж, що почалися кілька днів тому в кількох провінціях, 88 вже взято під контроль.

Число жертв руйнівних лісових пожеж в Туреччині зросло до п'яти, повідомляє агентство dpa. У районі курортного міста Манавгат в провінції Анталья під час робіт із пожежогасіння загинули двоє робітників, які працювали на бульдозерах, повідомило агентство Anadolu. 

Пожежа в Туреччині

Пожежа в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив зоною лиха постраждалі від лісових пожеж регіони в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє. "Ми продовжимо робити всі необхідні кроки, щоб залікувати рани нашої нації і відшкодувати збиток", - написав він у Telegram-каналі.

Не виключений підпал

Особливо складна ситуація склалася на середземноморському узбережжі Туреччини. Роботу пожежників ускладнює сильний вітер. Евакуйовані жителі багатьох населених пунктів і туристи з готелів. Причини загоряння поки не встановлені. Влада вивчає різні версії і не виключає підпал.

Лісові пожежі в Туреччині почалися 28 липня. На тлі сильної спеки в регіоні сталося загоряння поблизу курортного міста Манавгат на півдні країни, потім пожежі спалахнули і в інших провінціях, в тому числі в курортних Айдин і Муглу. Ердоган заявив, що на боротьбу з пожежами мобілізовані всі сили, задіяно понад 1100 одиниць техніки.

Сильні пожежі на Сицилії

Пожежі на Сицилії

Пожежі на Сицилії

В Італії за останні 24 години пожежники провели понад 800 операцій з гасіння лісових пожеж, повідомила в Twitter пожежна служба країни. Найбільш серйозна ситуація склалася на острові Сицилія, де вирують лісові пожежі в районі міста Катанія. За даними берегової охорони, близько 170 осіб в районі Катанії, які намагалися врятуватися від вогню на пляжі, були евакуйовані човнами.

Губернатор острова Нелло Музумечі написав у Facebook про серйозні руйнування в результаті пожеж, що виникли через аномальну спеку, а також дій паліїв. За його даними, спекотна погода протримається в регіоні ще щонайменше до 6 серпня. Музумечі повідомив, що попросив главу уряду Італії Маріо Драгі оголосити мобілізацію національної служби цивільного захисту.

У Греції очікується подальше підвищення температури до 46 градусів, метеорологи заявляють про рекордно спекотні періоди. Відомство цивільного захисту Греції на надзвичайному засіданні ухвалило рішення про приведення служб в повну готовність на випадок екстрених ситуацій. У таборах для біженців на островах в Егейському морі встановлені додаткові намети і контейнери з кондиціонерами. Міста відкрили приміщення з кондиціонерами для жителів, у яких немає можливості охолоджувати повітря будинку. Міністерство праці закликало скоротити до мінімуму роботи просто неба.

  • Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі

    У провінції Анталія на південному середземноморському узбережжі Туреччини у середу спалахнула масштабна пожежа. Потужні вітри роздмухують полум'я, яке перекидається на житлові квартали. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені.

  • Слідство за підозрою у підпалі

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Слідство за підозрою у підпалі

    Правоохоронні органи Туреччини розпочали слідство за підозрою у навмисному підпалі. На користь такої версії свідчить той факт, що займання відбулося одночасно у чотирьох місцях.

  • У Каталонії згоріли 1600 гектарів

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    У Каталонії згоріли 1600 гектарів

    В Іспанії, починаючи з минулих вихідних, палали одночасно декілька лісових пожеж. Найбільше постраждала Каталонія. У цьому регіоні полум'я знищило 1600 гектарів лісу і сільськогосподарських насаджень. Близько 80 людей були евакуйовані. Попіл накрив деякі райони столиці Каталонії Барселони.

  • Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям

    Лісова пожежа у південнокаталонській провінції Таррагона на деякий час вийшла з-під контролю. Стихію вдалося приборкати лише завдяки залученню більш як 300 пожежників і солдатів, а також літаків і гелікоптерів. Зрештою допоміг також дощ.

  • Екстремальна посуха в Афінах

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Екстремальна посуха в Афінах

    У Греції, починаючи з вівторка, палали більше 50 пожеж. Найнебезпечнішою була пожежа поблизу Афін. Вона пошкодила десятки будинків і автомобілів. Екстремальна посуха підвищила пожежну небезпеку, полум'я роздмухували потужні вітри.

  • Пожежа через необережність?

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Пожежа через необережність?

    Більше 300 вогнеборців працювали за підтримки пожежних літаків і 15 гелікоптерів. Залишається незрозумілим, чому саме зайнялася пожежа поблизу Афін. Слідчі підозрюють, що займання міг спричинити 64-річний бджоляр, який спалював сухе листя. Чоловіка затримали.

  • Масова евакуація на Сардинії

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Масова евакуація на Сардинії

    Починаючи з минулої неділі ціла низка пожеж палає і на італійському острові Сардинія. Довелося евакуювати більше 900 жителів. "Це безпрецедентна реальність в історії Сардинії", - констатував губернатор Крістіан Салінас.

  • Допомога з Греції і Франції

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Допомога з Греції і Франції

    На допомогу Сардинії прийшли Франція і Греція, надіславши на середземноморський острів пожежні літаки. У полум'ї загинули сотні свійських тварин, згоріли тисячі гектарів лісів і сільськогосподарських посівів. На Сардинії правоохоронці також ведуть слідство за підозрою у ненавмисному підпалі.

    Автор: Беатріс Крістофаро


Дивитись відео 03:40

Чому пожежі в Німеччині гасять добровольці (22.04.2020)

DW.COM

Екстремальна погода, яка несе смерть і спустошення

Від Німеччини до Канади та Китаю - в останні тижні у новинних заголовках домінують наслідки екстремальної погоди. Науковці пояснюють такий розвиток зміною клімату.  

Також за темою

29/07/2021*** TOPSHOT - Dark smoke drifts over a hotel complex during a massive forest fire which engulfed a Mediterranean resort region on Turkey's southern coast near the town of Manavgat, on July 29, 2021. - At least three people were reported dead on July 29, 2021 and more than 100 injured as firefighters battled blazes engulfing a Mediterranean resort region on Turkey's southern coast. Officials also launched an investigation into suspicions that the fires that broke out Wednesday in four locations to the east of the tourist hotspot Antalya were the result of arson. (Photo by Ilyas AKENGIN / AFP) (Photo by ILYAS AKENGIN/AFP via Getty Images)

Лісові пожежі охопили південь Європи (фотогалерея) 30.07.2021

У різних куточках Середземномор'я в ці дні палають ліси - в Іспанії, Греції, Італії і Туреччині.

Smoke from the Lava Fire billows over Highway 97 in Weed, Calif., on Thursday, July 1, 2021. Firefighters are battling multiple fires in the region following high temperatures and lightning strikes. (AP Photo/Noah Berger)

США: південно-західні штати потерпають від екстремальної спеки 10.07.2021

Від украй високих температур можуть постраждати понад 30 мільйонів людей, застерігають американські метеорологи. Через потужні лісові пожежі населення в Каліфорнії закликали ощадити воду.

July 3, 2021*** A resident of a village watches a fire in the Larnaca mountain region on Saturday, July 3, 2021. Cyprus has asked fellow European Union member states on Saturday to help battle a huge fire in a mountainous region of the east Mediterranean island nation that has forced the evacuation of at least three villages. (AP Photo/Petros Karadjias)

Щонайменше чотири людини загинули у лісовій пожежі на Кіпрі 04.07.2021

Вогонь забрав життя чотирьох людей і знищив понад 55 квадратних кілометрів лісу і сільськогосподарських угідь. За попередніми даними, у підпалі підозрюють 67-річного місцевого жителя.

Реклама

Докладно

Порятунок собак у Німеччині

Повінь у Німеччині: як рятували коней і поні, котів і собак?

Від повеней на заході Німеччини сильно постраждали не лише люди. Про те, як рятували тварин, розповідає DW.  

70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Через "Північний потік-2" німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. А що має зробити Київ?  