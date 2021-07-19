Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі

На тлі незвично спекотної й сухої погоди в західному американському штаті Орегон спалахнула величезна лісова пожежа. Як повідомили в ніч на понеділок, 19 липня, представники місцевої влади, загальна площа охопленого полум'ям лісу в південній частині штату становить близько 117 тисяч гектарів, що втричі перевищує площу міста-мільйонника Детройт.
Вогнем охоплено десятки тисяч лісовиш угідь
На поширених Національною метеорологічною службою США аеро- та супутникових фотознімках видно величезний шлейф диму, що проліг на сотні кілометрів, сягаючи аж до кордону з Канадою. Пожежникам вдалося взяти під контроль тільки 22 відсотки площі пожежі. Як зазначають американські метеорологи, такі фактори, як суха, спекотна погода, сильний вітер і сухі грози загрожують лише ускладнити ситуацію.
Вогненну заграву видно за багато кілометрів
Не краща ситуація з лісовими пожежами й у штаті Каліфорнія, де вогнеборці вже багато днів поспіль намагаються загасити низку лісових пожеж, у тому числі й поблизу знаменитого каліфорнійського озера Тахо. Через неконтрольоване поширення вогню рятувальникам довелося евакуювати мешканців сусіднього міста Марклівілль. Попередньою причиною пожежі, що знищила вже понад вісім тисяч гектарів лісових угідь, називають удар блискавки.
Лісова пожежа в окрузі Плумас у Каліфорнії
За даними влади, нині близько 20 тисяч пожежників борються з вогнем у лісах на заході США. Сильні пожежі вирують і на заході Канади.
Якутськ у диму
Аналогічна ситуація з потужними неконтрольованими лісовими пожежами спостерігається й в Республіці Саха (Якутія) в Росії. Тут місцеве МНС нарахувало як мінімум 190 потужних осередків вогню. Величезні площі охоплених вогнем лісів спричинили також сильну задимленість. Повідомляється, що він густого диму страждають мешканці міста Якутськ ти близько 60 сіл і інших населених пунктів республіки.
Пожежі в Якутії
Близько двох тисяч пожежників та співробітників інших служб намагаються загасити вогонь на загальній площі близько 700 тисяч гектарів. Багато пожеж вирують у важкодоступних територіях.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Чорне небо
Перші пожежі виникли поблизу Лос-Анджелеса 12 серпня та поширилися чагарниками, ярами та лісом поблизу Сан-Франциско. Два осередки вогню розрослися до однієї з найбільших в історії Каліфорнії пожеж. Кожен із них зачепив територію у майже 800 квадратних кілометрів.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Пожежні літаки на службі
Загалом починаючи з 15 серпня по всій Каліфорнії зафіксували понад 650 пожеж різного масштабу на території 5000 квадратних кілометрів. До рятувальних операцій та гасіння вогню були залучені 95 літаків та 14 тисяч рятувальників. Повідомляється про сімох загиблих. Лише один найбільший осередок вогню зруйнував 845 будинків.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
На межі можливостей
Команди рятувальників та різноманітне технічне устаткування для гасіння пожеж до Каліфорнії привезли з інших штатів. "Ми просто не бачили нічого подібного вже багато-багато років, - каже губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. - Ці пожежі вичерпують наші ресурси, наш персонал". Він закликав про допомогу владу Канади та Австралії.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Масштабне лихо
Президент США Дональд Трамп надав пожежі у Каліфорнії статус "масштабного лиха". Цей статус дозволяє залучати кошти з федерального бюджету для подолання наслідків трагедії - допомоги бізнесу та населенню, що постраждали від пожеж. Зокрема, ідеться про кризову психологічну допомогу та тимчасове житло.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Шалені темпи поширення вогню
Деякі осередки вогню збільшилися удвічі лише протягом одного дня. Багато загорянь були спричинені блискавками через тисячі коротких гроз, які пройшлися територією штату минулого тижня. Одна з найбільших пожеж спалахнула поблизу Вакавілля, що між Сан-Франциско і Сакраменто.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
250 тисяч людей - без даху над головою
Через зруйновані будинки чи небезпеку поширення вогню майже 250 тисяч людей вимушені були залишити свої домівки. Евакуйовано було й різноманітні установи, зокрема, Каліфорнійський університет у Санта-Крузі. Причина - пожежа поблизу Йосемітського національного парку.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Більше за Нью-Йорк
Пожежа у виноробному регіоні на північ від Сан-Франциско, а також іще одна - на південний схід від міста - за тиждень охопили площу в майже 1300 квадратних кілометрів, перевищивши площу Нью-Йорка.
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Пожежі в Каліфорнії: лихо без кінця і краю
Пожежі, які видно з космосу
На інфрачервоному SWIR-зображенні, зробленому з супутника, видно пожежу у регіоні поблизу міста Хілдсбург минулого тижня. Національна метеорологічна служба США попереджає про збереження сприятливих для поширення вогню умов - високої температури повітря, низької вологості, блискавок та поривів вітру до 104 кілометрів на годину. Результатом може стати "небезпечна та непрогнозована поведінка вогню".
Автор: Нік Мартін, Данило Білик