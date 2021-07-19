Захід Північної Америки та Сибір охопили сильні лісові пожежі

На тлі незвично спекотної й сухої погоди в західному американському штаті Орегон спалахнула величезна лісова пожежа. Як повідомили в ніч на понеділок, 19 липня, представники місцевої влади, загальна площа охопленого полум'ям лісу в південній частині штату становить близько 117 тисяч гектарів, що втричі перевищує площу міста-мільйонника Детройт.

Вогнем охоплено десятки тисяч лісовиш угідь

На поширених Національною метеорологічною службою США аеро- та супутникових фотознімках видно величезний шлейф диму, що проліг на сотні кілометрів, сягаючи аж до кордону з Канадою. Пожежникам вдалося взяти під контроль тільки 22 відсотки площі пожежі. Як зазначають американські метеорологи, такі фактори, як суха, спекотна погода, сильний вітер і сухі грози загрожують лише ускладнити ситуацію.

Вогненну заграву видно за багато кілометрів

Не краща ситуація з лісовими пожежами й у штаті Каліфорнія, де вогнеборці вже багато днів поспіль намагаються загасити низку лісових пожеж, у тому числі й поблизу знаменитого каліфорнійського озера Тахо. Через неконтрольоване поширення вогню рятувальникам довелося евакуювати мешканців сусіднього міста Марклівілль. Попередньою причиною пожежі, що знищила вже понад вісім тисяч гектарів лісових угідь, називають удар блискавки.

Лісова пожежа в окрузі Плумас у Каліфорнії

За даними влади, нині близько 20 тисяч пожежників борються з вогнем у лісах на заході США. Сильні пожежі вирують і на заході Канади.

Якутськ у диму

Аналогічна ситуація з потужними неконтрольованими лісовими пожежами спостерігається й в Республіці Саха (Якутія) в Росії. Тут місцеве МНС нарахувало як мінімум 190 потужних осередків вогню. Величезні площі охоплених вогнем лісів спричинили також сильну задимленість. Повідомляється, що він густого диму страждають мешканці міста Якутськ ти близько 60 сіл і інших населених пунктів республіки.

Пожежі в Якутії

Близько двох тисяч пожежників та співробітників інших служб намагаються загасити вогонь на загальній площі близько 700 тисяч гектарів. Багато пожеж вирують у важкодоступних територіях.