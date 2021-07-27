 Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2021

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Новини

Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів

У Греції в минулі три дні реєстрували температуру до 43 градусів. Наступного тижня температура подекуди має зрости до 46 градусів.

На пляжі неподалік від Афін

Лікарі радять у спеку часто приймати душ. На фото: на пляжі неподалік від Афін

У Греції запанувала дуже сильна та тривала спека. В останні три дні в країні реєстрували температуру до 43 градусів за Цельсієм, повідомляє в суботу, 31 липня, інформагентство dpa.

За даними метеорологів, на вихідних та наступного тижня температура подекуди сягатиме 46 градусів. Наприклад, на острові Родос у вівторок, 3 липня, прогнозують 44 градуси за Цельсієм. У містах навіть уночі температура не падатиме нижче за 30 градусів. Синоптики кажуть про "історичну хвилю спеки".

Багато людей у Греції шукають порятунок від спеки у морі

Багато людей у Греції шукають порятунок від спеки у морі

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Ограни цивільної оборони Греції ввечері 30 липня було приведено до стану підвищеної готовності. У таборах для мігрантів на островах в Егейському морі встановили додаткові намети та контейнери з кондиціонерами. У містах відкрили спеціальні кліматизовані зали для жителів, які не мають вдома кондиціонерів. 

Спекотна погода встановилася і у другому за населенням місті країни - Салоніках

Спекотна погода встановилася і у другому за населенням місті країни - Салоніках

Лікарі радять усім не виходити на палюче сонце, не вживати алкоголь, частіше приймати душ та вдягати світлий бавовняний одяг. Ці небезпечні погодні умови можуть тривати в Греції до двох тижнів, попереджають метеорологи.

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  • Більше природніх катастроф - більше біженців

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    Автор: Мартін Кюблер


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