Греція потерпає від спеки: температура сягне 46 градусів

У Греції запанувала дуже сильна та тривала спека. В останні три дні в країні реєстрували температуру до 43 градусів за Цельсієм, повідомляє в суботу, 31 липня, інформагентство dpa.

За даними метеорологів, на вихідних та наступного тижня температура подекуди сягатиме 46 градусів. Наприклад, на острові Родос у вівторок, 3 липня, прогнозують 44 градуси за Цельсієм. У містах навіть уночі температура не падатиме нижче за 30 градусів. Синоптики кажуть про "історичну хвилю спеки".

Багато людей у Греції шукають порятунок від спеки у морі

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Ограни цивільної оборони Греції ввечері 30 липня було приведено до стану підвищеної готовності. У таборах для мігрантів на островах в Егейському морі встановили додаткові намети та контейнери з кондиціонерами. У містах відкрили спеціальні кліматизовані зали для жителів, які не мають вдома кондиціонерів.

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Лікарі радять усім не виходити на палюче сонце, не вживати алкоголь, частіше приймати душ та вдягати світлий бавовняний одяг. Ці небезпечні погодні умови можуть тривати в Греції до двох тижнів, попереджають метеорологи.