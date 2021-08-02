Італія потерпає від рекордно високої температури

У південній Європі уже кілька тижнів поспіль не спадає спека та не вщухають лісові пожежі. У центральній та південній Італії у середу, 11 серпня, зафіксували рекордні температури повітря. Так, у Римі та Тоскані термометри показували 40 градусів за Цельсієм, а на Сицилії - 48,8 градуса.

Утім, як зазначає агенція dpa, сицилійський рекорд зареєструвала невеличка метеостанція поблизу Сиракуз. Станції більших метеорологічних установ зареєстрували рекордні 45 градусів у Катанії. Якщо температура біля Сиракуз буде підтверджена, вона набуде статусу рекордної в Європі - 1977 року поблизу грецьких Афін був зареєстрований досі найвищий європейський показник у 48 градусів за Цельсієм, нагадує dpa.

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Метеорологи попереджають, що спека в Італії з такими високими температурами триватиме до найближчих вихідних.

Лісові пожежі не вщухають

Через високі температури повітря на Сицилії, а також у італійському регіоні Калабрія не вщухають лісові пожежі.

Водночас у Греції у ніч на 12 серпня випав дощ, що, за даними очевидців, приглушив вогонь у лісових масивах півострова Пелопонес та на Ебвеї. Місцеві пожежники попереджають однак, що загроза не минула, оскільки досі тліють підліски, що може мати наслідком нові загоряння. Гасити пожежі тут допомагають співробітники пожежних служб з понад 20 країн.

Боротьбу з вогнем не припиняють і в Алжирі. Станом на ранок 12 серпня тут повідомляють про 49 жертв вогню серед цивільного населення, а також про щонайменше 28 загиблих серед військових, які були залучені до боротьби зі стихією.

Вогонь у лісах палає нині практично на всіх континентах.