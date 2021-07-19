Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії

На півночі Каліфорнії у США не вщухають масштабні лісові пожежі. За даними місцевої влади, тільки пожежа "Діксі" охопила станом на вечір понеділка, 9 серпня, 187,6 гектарів, і таким чином уже випередила за своєю площею масштабні лісові пожежі у Каліфорнії 2018 року. "Діксі" є однією з одинадцяти пожеж, які місцева влада намагається подолати з середини липня. Нині пожежники взяли під контроль лише п'яту частину охопленої вогнем території.

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Вогонь спричиняє збитки й місцевим жителям. Тисячі людей евакуйовані, поліція розшукує трьох осіб, доля яких залишається невідомою. Повідомляється, що вщент згоріли понад 400 домоволодінь.

У Каліфорнії вирує пожежа "Діксі"

Унаслідок пожеж повністю вигоріло містечко Грінвілл, яке було засноване 100 років тому. У ньому проживали близько тисячі людей. У Каліфорнії пожежами нині знищено на 250 відсотків ільше територій, ніж у 2020 році.

Дим з Якутії сягнув Північного полюса

Тим часом у Якутії в Росії, за останніми даними Росгідромету, нині горить близько 3,4 мільйона гектарів лісу. Доступ до багатьох пожеж ускладнений, йдеться в повідомленні установи.

За інформацією американського космічного агентства NASA, дим від лісових пожеж у Росії вперше сягнув Північного полюса, подолавши 3000 кілометрів. На супутникових знімках видно густий дим, що вкриває "більшу частину Росії".

Дим над Якутією

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Наприкінці липня пожежники і місцева влада Якутії повідомляли інформаційній агенції AFP, що у них занадто мало персоналу, обладнання та інших ресурсів для боротьби з гігантськими пожежами. Між тим екологи покладають відповідальність за ситуацію на Москву і нагадують про постанову російського уряду 2015 року, яка дозволяє місцевій владі не гасити пожежі, якщо витрати на це перевищують передбачувані збитки або якщо вони поширюються лише незаселеними територіями.

Пожежник спостерігає за поширенням вогню в Якутії

За підрахунками експерта "Грінпіс" Олексія Ярошенка, з початку року лісові пожежі в Росії спустошили лісові площі у 14,96 мільйона гектарів. Ярошенко пов'язав зростання числа пожеж в Росії зі зміною клімату та занепадом державного управління лісовим господарством.