 Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Новини

Лісові пожежі не вщухають у США та в Росії

В американській Каліфорнії пожежа знищила історічне містечко Грінвілл. Тим часом у російській Якутії палає майже 3,5 мільйона гектарів лісу.

Знищена вогнем будівля в каліфорнійському містечку Грінвілл

Знищена вогнем будівля в каліфорнійському містечку Грінвілл

На півночі Каліфорнії у США не вщухають масштабні лісові пожежі. За даними місцевої влади, тільки пожежа "Діксі" охопила станом на вечір понеділка, 9 серпня, 187,6 гектарів, і таким чином уже випередила за своєю площею масштабні лісові пожежі у Каліфорнії 2018 року. "Діксі" є однією з одинадцяти пожеж, які місцева влада намагається подолати з середини липня. Нині пожежники взяли під контроль лише п'яту частину охопленої вогнем території.

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Вогонь спричиняє збитки й місцевим жителям. Тисячі людей евакуйовані, поліція розшукує трьох осіб, доля яких залишається невідомою. Повідомляється, що вщент згоріли понад 400 домоволодінь.

У Каліфорнії вирує пожежа Діксі

У Каліфорнії вирує пожежа "Діксі"

Унаслідок пожеж повністю вигоріло містечко Грінвілл, яке було засноване 100 років тому. У ньому проживали близько тисячі людей. У Каліфорнії пожежами нині знищено на 250 відсотків ільше територій, ніж у 2020 році. 

Дим з Якутії сягнув Північного полюса

Тим часом у Якутії в Росії, за останніми даними Росгідромету, нині горить близько 3,4 мільйона гектарів лісу. Доступ до багатьох пожеж ускладнений, йдеться в повідомленні установи.

За інформацією американського космічного агентства NASA, дим від лісових пожеж у Росії вперше сягнув Північного полюса, подолавши 3000 кілометрів. На супутникових знімках видно густий дим, що вкриває "більшу частину Росії".

Дим над Якутією

Дим над Якутією

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Наприкінці липня пожежники і місцева влада Якутії повідомляли інформаційній агенції AFP, що у них занадто мало персоналу, обладнання та інших ресурсів для боротьби з гігантськими пожежами. Між тим екологи покладають відповідальність за ситуацію на Москву і нагадують про постанову російського уряду 2015 року, яка дозволяє місцевій владі не гасити пожежі, якщо витрати на це перевищують передбачувані збитки або якщо вони поширюються лише незаселеними територіями.

Пожежник спостерігає за поширенням вогню в Якутії

Пожежник спостерігає за поширенням вогню в Якутії

За підрахунками експерта "Грінпіс" Олексія Ярошенка, з початку року лісові пожежі в Росії спустошили лісові площі у 14,96 мільйона гектарів. Ярошенко пов'язав зростання числа пожеж в Росії зі зміною клімату та занепадом державного управління лісовим господарством.

  • Палають передмістя Афін

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Порятунок втечею

    Найбільш напружена ситуація станом на 6 серпня склалась у північних передмістях грецької столиці. Влада закликала мешканців низки населених пунктів поблизу Афін залишити свої домівки і рятуватися.

  • Лісові пожежі в Греції

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь впритул підібрався до Афін

    Щонайменше три з числа найбільших пожеж у Греції палають за лічені кілометри на північ від Афін, подекуди майже у міській смузі. Вогонь поблизу колишньої заміської резиденції королів Татой гасять близько 20 пожежних машин, чотири гелікоптери і чотири літаки.

  • Вогонь, який не вдається приборкати

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь, який не вдається приборкати

    Взяти пожежі під контроль вогнеборцям не вдається, передовсім через потужний вітер. Тривала спека і посуха перетворили Грецію на порохову діжку, констатував прем'єр-міністр Кіріакос Мітсотакіс. Уряд заборонив грекам відвідувати ліси і проводити поблизу зелених насаджень будь-які пожежонебезпечні роботи. В країні палають одночасно до 90 пожеж.

  • Оточені полум'ям

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Оточені полум'ям

    Вийшли з-під контролю пожежі на острові Евбея на Пелопоннесі. Мешканців селища Аґія Анна на північному сході острова довелося евакуювати морем, оскільки вони виявилися оточеними полум'ям. Така сама доля може спіткати і мешканців містечка Лімні на протилежному березі острова (на фото).

  • Спустошення вогнем

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Спустошення вогнем

    Мешканцям цього будинку на острові Евбея вдалося врятуватися. Однак повертатись їм нікуди - все знищено вогнем.

  • Олімпія у небезпеці

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Олімпія у небезпеці

    Пожежі впритул підібралися до античної Олімпії, де перед початком Олімпійських ігор запалюють традиційний вогонь. "Ми створили лінію оборони навколо села і античного поселення", - запевнив губернатор регіону Нектаріос Фармакіс.

  • Шоковані туристи

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Шоковані туристи

    Наймасштабніші за останні півтора десятиліття пожежі лютують і у Туреччині. Вогнем оточені, зокрема, і великі туристичні центри. На цьому фото туристка спостерігає за вогнем, що підібрався до її готелю на одному з курортів неподалік від Бодрума.

  • Втрачено все

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Втрачено все

    Сотні мешканців містечка Мілас поблизу Бодрума втратили все. Евакуйованих розміщують на стадіонах і у спортивних залах. Пожежі лютують і поблизу іншого великого туристичного центру - Анталії. Загалом у Туреччині у вогні загинули десятки людей.

  • Випалена земля

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Випалена земля

    Вогонь знищив у Туреччні вже більше ста тисяч гектарів лісів, передовсім у популярній серед туристів "турецькій Рив´єрі".

  • Небезпека не минає

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Небезпека не минає

    Турецька влада сподівається, що взяти під контроль пожежі вдасться, коли дещо вщухне вітер. Натомість на дощі найближчим часом надії немає. На заході Туреччини тримається суха спека з температурами понад 40 градусів.

  • Стримати стихію

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Стримати стихію

    Взяти під контроль пожежі не вдається подекуди вже більше тижня. Вогнеборці намагаються принаймні стримати стихію на підступах до густонаселених районів. Місто Манавгат, що неподалік Анталії, довелося частково евакуювати через сильне задимлення.

    Автор: Євген Тейзе


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