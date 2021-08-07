Пожежі в Греції: невелике полегшення у безвітряну погоду

Після тижня напруженої боротьби з пожежами у Греції у понеділок, 9 серпня, ситуація дещо покращилася. Хоча й очікується нова хвилі спеки, вітер протягом цього дня був слабким, тому нові пожежі не спалахували. На північ від Афін, де пожежники та рятувальники кілька днів боролися з полум'ям, вогонь досі тліє. Екстрені служби в основному залучені там до гасіння невеликих осередків вогню, які спалахували знову, повідомляє інформагенція dpa.
Без електропостачання в цьому районі залишалися близько 10 тисяч домогосподарств, хоча минулої п'ятниці їхнє число становило близько 60 тисяч. Ліквідація пошкоджень - понад тисячі перекинутих і обгорілих опор електромережі та кілометри розплавлених кабелів - має бути завершена до кінця тижня.
Люди в селі Гувес спостерігають за лісовою пожежею
Тим часом на острові Ебвея продовжують лютувати пожежі. На півночі острова вигоріло так багато лісу, що пожежі почали повільно згасати, повідомляють грецькі ЗМІ. Інші пожежі досягли узбережжя і тому також припинилися. Однак у деяких горбистих і лісистих районах все ще вирує сильний вогонь, який загрожує селам. На півострові Пелопоннес вдалося взяти під контроль особливо великі пожежі.
Пожежа на острові Ебвея
Однак очікується, що як тільки вітер посилиться, багато регіонів знову опиняться під загрозою вогню. Ситуацію може ускладнити й нова хвиля спеки, яку очікують цього тижня: температура в багатьох місцях підніметься до 40 градусів за Цельсієм.
До боротьби з вогнем у Греції залучені рятувальники з 20 країн.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі
У провінції Анталія на південному середземноморському узбережжі Туреччини у середу спалахнула масштабна пожежа. Потужні вітри роздмухують полум'я, яке перекидається на житлові квартали. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Слідство за підозрою у підпалі
Правоохоронні органи Туреччини розпочали слідство за підозрою у навмисному підпалі. На користь такої версії свідчить той факт, що займання відбулося одночасно у чотирьох місцях.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
У Каталонії згоріли 1600 гектарів
В Іспанії, починаючи з минулих вихідних, палали одночасно декілька лісових пожеж. Найбільше постраждала Каталонія. У цьому регіоні полум'я знищило 1600 гектарів лісу і сільськогосподарських насаджень. Близько 80 людей були евакуйовані. Попіл накрив деякі райони столиці Каталонії Барселони.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям
Лісова пожежа у південнокаталонській провінції Таррагона на деякий час вийшла з-під контролю. Стихію вдалося приборкати лише завдяки залученню більш як 300 пожежників і солдатів, а також літаків і гелікоптерів. Зрештою допоміг також дощ.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Екстремальна посуха в Афінах
У Греції, починаючи з вівторка, палали більше 50 пожеж. Найнебезпечнішою була пожежа поблизу Афін. Вона пошкодила десятки будинків і автомобілів. Екстремальна посуха підвищила пожежну небезпеку, полум'я роздмухували потужні вітри.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Пожежа через необережність?
Більше 300 вогнеборців працювали за підтримки пожежних літаків і 15 гелікоптерів. Залишається незрозумілим, чому саме зайнялася пожежа поблизу Афін. Слідчі підозрюють, що займання міг спричинити 64-річний бджоляр, який спалював сухе листя. Чоловіка затримали.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Масова евакуація на Сардинії
Починаючи з минулої неділі ціла низка пожеж палає і на італійському острові Сардинія. Довелося евакуювати більше 900 жителів. "Це безпрецедентна реальність в історії Сардинії", - констатував губернатор Крістіан Салінас.
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Лісові пожежі вирують на півдні Європи
Допомога з Греції і Франції
На допомогу Сардинії прийшли Франція і Греція, надіславши на середземноморський острів пожежні літаки. У полум'ї загинули сотні свійських тварин, згоріли тисячі гектарів лісів і сільськогосподарських посівів. На Сардинії правоохоронці також ведуть слідство за підозрою у ненавмисному підпалі.
Автор: Беатріс Крістофаро