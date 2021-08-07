Пожежі в Греції: невелике полегшення у безвітряну погоду

Після тижня напруженої боротьби з пожежами у Греції у понеділок, 9 серпня, ситуація дещо покращилася. Хоча й очікується нова хвилі спеки, вітер протягом цього дня був слабким, тому нові пожежі не спалахували. На північ від Афін, де пожежники та рятувальники кілька днів боролися з полум'ям, вогонь досі тліє. Екстрені служби в основному залучені там до гасіння невеликих осередків вогню, які спалахували знову, повідомляє інформагенція dpa.

Без електропостачання в цьому районі залишалися близько 10 тисяч домогосподарств, хоча минулої п'ятниці їхнє число становило близько 60 тисяч. Ліквідація пошкоджень - понад тисячі перекинутих і обгорілих опор електромережі та кілометри розплавлених кабелів - має бути завершена до кінця тижня.

Люди в селі Гувес спостерігають за лісовою пожежею

Тим часом на острові Ебвея продовжують лютувати пожежі. На півночі острова вигоріло так багато лісу, що пожежі почали повільно згасати, повідомляють грецькі ЗМІ. Інші пожежі досягли узбережжя і тому також припинилися. Однак у деяких горбистих і лісистих районах все ще вирує сильний вогонь, який загрожує селам. На півострові Пелопоннес вдалося взяти під контроль особливо великі пожежі.

Пожежа на острові Ебвея

Однак очікується, що як тільки вітер посилиться, багато регіонів знову опиняться під загрозою вогню. Ситуацію може ускладнити й нова хвиля спеки, яку очікують цього тижня: температура в багатьох місцях підніметься до 40 градусів за Цельсієм.

До боротьби з вогнем у Греції залучені рятувальники з 20 країн.