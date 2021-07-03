 Зсув ґрунту в Японії: щонайменше три людини загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зсув ґрунту в Японії: щонайменше три людини загинули

Рятувальники в Японії продовжують шукати людей, зниклих безвісти внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильними зливами.

Атамі, 3 липня

Атамі, 3 липня

Щонайменше три людини загинули  в Японії в місті Атамі у префектурі Сідзуока, внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильними зливами. Станом на понеділок, 5 липня, місцева влада не може назвати точну кількість зниклих безвісти людей.

Як повідомляє агентство Reuters, нині розшукують близько 80 зниклих безвісти. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що досі незрозуміла доля 113 людей.

Читайте також: Через зміни клімату у світі зростає кількість стихійних лих - Червоний Хрест

Стихійне лихо неподалік від Токіо

Зсуви ґрунту почалися в суботу, 3 липня, в портовому місті Атамі, розташованому на відстані приблизно 90 кілометрів від Токіо. Десять будинків повністю зруйновані внаслідок стихійного лиха, ще щонайменше 130 будівель пошкоджено.

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти в Японії

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти в Японії

Рятувальники продовжують шукати людей, їхню роботу доводиться тимчасово припиняти через сильні зливи і загрозу нових зсувів ґрунту. За даними міської влади Атамі, територія, на якій зафіксовані зсуви ґрунту, охоплює 120 тисяч квадратних метрів.

Сильні дощі через зміну клімату

Трагедія сталася на тлі потужних злив, які випали на тихоокеанському узбережжі країни. При цьому, зазначає dpa, через збільшення опадів внаслідок зміни клімату подібні природні катастрофи почали відбуватися частіше.

Так, згідно з офіційними даними, за останні 10 років в Японії фіксували в середньому близько 1,5 тисячі зсувів ґрунту щороку. Це майже вдвічі більше, ніж за попереднє десятиріччя.

Дивитись відео 02:42

Захист клімату: що конкретно може зробити кожен з нас (08.10.2018)

Також за темою

Japan Atami Erdrutsch

Близько 20 людей зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту у Японії 03.07.2021

Потужний зсув ґрунту в місті Атамі зруйнував декілька будинків. Рятувальники шукають близько 20 осіб, зниклих безвісти.

Japan Taifun Hagibis

Наслідки тайфуну "Хагібіс" у Японії: понад 30 загиблих 13.10.2019

Потужні пориви вітру разом з сильними опадами та спричиненими цим повенями призвели до щонайменше 31 смерті. Ще 14 осіб вважаються зниклими безвісти. ЗМІ повідомляють про близько 190 поранених.

Tansania Feuer auf dem Kilimandscharo

На схилах Кіліманджаро не можуть загасити лісові пожежі 14.10.2020

На схилах найвищої гори Африки кілька днів поспіль вирують сильні лісові пожежі. Дотеперішні спроби загасити їх поки що успіхом не увінчалися.

Реклама

Докладно

Україна, як очікується, невдовзі отримає два мільйони доз вакцини від Moderna

Як довго захищають вакцини Moderna і BioNTech/Pfizer?

Американські вчені з'ясували, як довго захищають вакцини типу мРНК від коронавірусної хвороби.  

З 1 липня в Україні запуститься ринок землі, архівне фото

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим українцям?  