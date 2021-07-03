Зсув ґрунту в Японії: щонайменше три людини загинули

Щонайменше три людини загинули в Японії в місті Атамі у префектурі Сідзуока, внаслідок зсувів ґрунту, спричинених сильними зливами. Станом на понеділок, 5 липня, місцева влада не може назвати точну кількість зниклих безвісти людей.

Як повідомляє агентство Reuters, нині розшукують близько 80 зниклих безвісти. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що досі незрозуміла доля 113 людей.

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Стихійне лихо неподалік від Токіо

Зсуви ґрунту почалися в суботу, 3 липня, в портовому місті Атамі, розташованому на відстані приблизно 90 кілометрів від Токіо. Десять будинків повністю зруйновані внаслідок стихійного лиха, ще щонайменше 130 будівель пошкоджено.

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти в Японії

Рятувальники продовжують шукати людей, їхню роботу доводиться тимчасово припиняти через сильні зливи і загрозу нових зсувів ґрунту. За даними міської влади Атамі, територія, на якій зафіксовані зсуви ґрунту, охоплює 120 тисяч квадратних метрів.

Сильні дощі через зміну клімату

Трагедія сталася на тлі потужних злив, які випали на тихоокеанському узбережжі країни. При цьому, зазначає dpa, через збільшення опадів внаслідок зміни клімату подібні природні катастрофи почали відбуватися частіше.

Так, згідно з офіційними даними, за останні 10 років в Японії фіксували в середньому близько 1,5 тисячі зсувів ґрунту щороку. Це майже вдвічі більше, ніж за попереднє десятиріччя.