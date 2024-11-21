"УЗ" запускає нові рейси з Києва в Братиславу й Будапешт

"Укрзалізниця" з 15 грудня запускає прямий щоденний поїзд Київ - Будапешт та новий маршрут зі столиці в словацьку Братиславу.

"Укрзалізниця" з 15 грудня запускає прямий щоденний поїзд сполучення Київ - Будапешт, а також новий маршрут з Києва до Братислави.

Як йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому у четвер, 11 листопада, поїзд Київ - Будапешт курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (чотири місця) та люкс (два місця). З Києва поїзди відправлятимуться о 10:16, а в Будапешт прибуватимуть о 06:00. У зворотному напрямку з Будапешта відправлятимуться о 22:40, а в Київ прибуватимуть о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становитиме орієнтовно 3 000 гривень, додали в "Укрзалізниці".

"Розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку: Відня (подорож триватиме менше трьох годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. Час очікування між пересадками становить не більше двох годин", - йдеться у повідомленні "УЗ".

Маршрут Київ - Братислава

Маршрут до Братислави забезпечуватимуть поїзди Київ - Чоп - Київ від "Укрзалізниці" та Чоп - Братислава - Чоп від словацького залізничного оператора ZSSK, повідомили в "УЗ".

"Цей пересадковий маршрут через станцію Чоп з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечуватиметься спальними вагонами, а денний сегмент на маршруті "Чоп - Братислава" - сидячими вагонами, додали в компанії.

З Києва поїзд відправлятиметься о 19:57, а прибуватиме на станцію Чоп - о 07:50. З Чопа поїзд словацької залізниці вирушатиме о 09:59, а прибуватиме до Братислави о 19:33. З Братислави поїзд до Чопа відправлятиметься об 11:27, а прибуватиме о 21:41. З Чопа поїзд "Укрзалізниці" вирушатиме о 22:38 та прибуватиме до Києва о 10:01.

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Окрім цього, "Укрзалізниця" призначає другу пару поїздів на маршруті "Варшава - Рава-Руська - Львів", а також додає сполучення з Чернівцями, повідомили в компанії.