Справа Куціяка: в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції

Співробітники спецпідрозділу словацької поліції NAKA провели низку рейдів у рамках розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка. Під час проведеної у четвер, 5 листопада, акції відбулося кілька обшуків, повідомили в пресслужбі прокуратури, що спеціалізується на боротьбі з організованою злочинністю. Як повідомила речниця відомства, спецпідрозділ NAKA провів слідчі дії щодо кількох осіб за підозрою в створенні злочинної організації, передає інформагенція dpa.

Тим часом на поширених місцевими телеканалами кадрах видно, як співробітники поліції обшукують приватний будинок колишнього керівника поліції, а згодом забирають з собою його самого. Журналісти також задокументували арешти екскерівників антикорупційного підрозділу, спецпідрозділу NAKA та інших колишніх високопоставлених співробітників поліції.

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Ще у вересні 2020 року було заарештовано колишнього керівника відділу податкових розслідувань, а в січні - колишнього генерального прокурора. Інші прокурори і судді, що проходять у цій справі, а також колишня статссекретарка юстиції Моніка Янковська вже кілька місяців відбувають попереднє ув'язнення.

Тим часом прем'єр-міністр Ігор Матович, що обіймає цю посаду з березня поточного року, привітав дії поліції як удар по корумпованих мережах колишніх урядів.

Нагадаємо, після скоєного в лютому 2018 року вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої словацька поліція розслідує корупційні мережі в судовій системі та в своїх лавах.

Як повідомлялося, у вересні цього року словацький суд виправдав обвинуваченого в замовленні вбивства Куціяка - словацького мультимільйонера Маріана Кочнера.