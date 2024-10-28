Боррель: Під час візиту до Грузії Орбан не представлятиме ЄС

За словами головного дипломата Євросоюзу, що б не казав прем'єр Угорщини під час свого візиту до Грузії, він не представляє ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "не представляє" Європейський Союз під час свого візиту до Грузії, де правляча партія оголошена переможцем спірних парламентських виборів.

Про це у понеділок, 28 жовтня, іспанському громадському радіо RNE заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Що б не казав пан Орбан під час свого візиту до Грузії, він не представляє Європейський Союз", - наголосив головний дипломат ЄС. За його словами, Орбан, який до кінця року на ротаційній основі головує в Раді Європейського Союзу, "не має повноважень у зовнішній політиці".

Нагадаємо, Орбан планує прибути до Грузії 28 жовтня, на наступний день запланована його зустріч з прем'єр-міністром Іраклієм Кобахідзе, про що повідомили в грузинському уряді. Угорський прем'єр першим зі світових лідерів привітав правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" з перемогою на парламентських виборах - одразу після оприлюднення екзитполів, які давали вкрай різні прогнози, і ще до початку офіційного підрахунку голосів.

Також цей візит може відбутися на фоні можливих масових протестів, до чого закликала грузинська опозиція, яка вважає вибори сфальсифікованими.

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Нагадаємо, на початку липня цього року, відразу після того, як Угорщина за ротаційним принципом стала головою в Єврораді, Орбан вирушив з візитами до України, а потім - до РФ, Китаю та США. Сам він назвав це турне "миротворчою місією", проте керівництво ЄС та лідери окремих країн Євросоюзу різко розкритикували його ініціативу та наголосили, що Орбан не представляв під час цих поїздок ЄС, а діяв винятково як прем'єр Угорщини.

"Позиція ЄС дуже зрозуміла: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може покластися на нашу допомогу", - заявив тоді канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).