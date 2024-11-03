Орбан: ЄС доведеться переглянути підтримку Києва при Трампі

Європі доведеться переглянути свою підтримку України, якщо Дональд Трамп буде обраний президентом США. Як передає агентство Reuters, про це у неділю, 3 листопада, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Ми (в Європі. - Ред.) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, в що я не тільки вірю, але й читаю цифри,... якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане мирною, тоді Європа не може залишатися провоєнною", - сказав Орбан.

Читайте також: Вибори в США - 2024: якою буде подальша військова підтримка України?

За його словами, Україна буде на порядку денному зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня, маючи на увазі засідання Європейського політичного співтовариства та більш неформальну зустріч лідерів Євросоюзу.

"Європа не може нести тягар (війни. - Ред.) самотужки, і якщо американці переключаться на мир, то нам також потрібно адаптуватися, і це те, що ми будемо обговорювати в Будапешті", - зазначив Орбан.

Читайте також: Єрмак: Українська влада не боїться можливої перемоги Трампа