Прем'єр-міністр Орбан відряджає угорських військових у Чад

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з президентом Чаду Магаметом ібн Дебі Ітно продовжить реалізацію свого плану щодо направлення угорських солдатів у цю країну. На переговорах, що відбулися в Будапешті в понеділок, 9 вересня, обговорювали питання їхнього розміщення. Чад відіграє важливу роль у боротьбі з міграцією з регіону Сахель до Європи, написав Орбан у Facebook.

"Міграцію з Африки до Європи неможливо зупинити без країн Сахелю. Саме тому Угорщина налагоджує партнерські відносини з Чадом. Ми працюємо над цим сьогодні і завтра разом із президентом Дебі", - пояснив угорський прем'єр.

Чад із населенням приблизно 19 мільйонів посідає надважливе становище на перетині маршрутів з охоплених кризою держав - Судану, Лівії, Нігеру та Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Таке становище в поєднанні зі статусом ключового західного союзника в цій нестабільній частині світу підкреслює значущість Нджамени (столиці Чаду) у світовій політиці.

Які інтереси в Угорщини в Чаді та Сахелі?

Ганський політичний аналітик у сфері безпеки Фідель Амак'є Овусу в інтерв'ю DW зауважив, що, розміщуючи свої війська у Чаді, угорський прем'єр Віктор Орбан, як і російський президент Володимир Путін, має й економічні інтереси в регіоні. А також намагається набрати політичні бали в той час, коли військова присутність у Сахелі держав-членів ЄС, таких як Франція, втрачає популярність і скорочується.

"По-перше, ми маємо подивитись на ті причини, які могли б привабити Будапешт до Сахелю або до Чаду, а саме природні багатства регіону - родовища нафти, урану, золота та інших ресурсів, які є дуже численними та ще не освоєними", - вказав Овусу.

За його словами, як і будь-яка інша європейська країна, Угорщина прагне стати дедалі впливовішою і також хотіла б отримати справедливу частку багатств Африки: "Золото, кобальт, літій та інші ресурси - це основні чинники, що можуть вабити Будапешт в Сахелі, і їх не можна випускати з уваги".

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Чи грає Угорщина на руку Росії в Сахелі?

Розміщення в Чаді 200 угорських солдатів, за оцінкою спостерігачів, також означає, що Орбан намагається імітувати зростаючий вплив Росії в Західній Африці. Тим часом Овусу скептично ставиться до тези про те, що угорські війська зможуть змінити ситуацію, враховуючи розміри Чаду. "Чад сам по собі набагато більший за Угорщину та багатьох західноєвропейських країн, тому 200 військових можуть і не мати впливу", - уточнив аналітик.

Чад відіграє вирішальну роль у стримуванні потоку мігрантів до ЄС Фото: Fethi Belaid/AFP/Getty Images

І додав, що "у зовнішній політиці є символічний аспект, коли держава хоче показати, що вона щось робить із ситуацією в галузі безпеки за межами своїх кордонів". Тим часом Раян Каммінгс, експерт із питань безпеки з південноафриканської компанії Signal Risk, вважає, що заходи чи стратегії, які застосовуються країнами для протидії озброєним недержавним збройним угрупованням, як правило, з військового погляду, не дають змоги ефективно розв'язувати проблеми безпеки в Сахелі. "Досі стратегія країн регіону, в якій вони спиралися на європейські чи західні сили або на російські, була спрямована на усунення симптомів, а не причин появи цих повстанських рухів. Або того, чому ці терористичні групи мають таку підтримку, яку вони отримують", - констатував Каммінгс в інтерв'ю DW.

Амбітні плани Угорщини щодо Африки

За останній рік Будапешт стрімко розвивав зв'язки з Нджаменою, відкривши в столиці Чаду центр гуманітарної допомоги та диппредставництво, а також підписавши угоди в галузі сільського господарства та освіти.

Угорщина історично була слабо представлена в Африці, але Орбан проводить зовнішню політику, спрямовану на відкриття Сходу і Півдня, прагнучи тісніших зв'язків із Китаєм, Росією та африканськими країнами. Віктор Марсаї, директор Інституту міграційних досліджень, каже, що Будапешт також прагне відігравати більш значну військову роль у Сахелі, щоб вести навчання своїх підрозділів.

За словами Марсаї, Угорщина традиційно була "частиною військових коаліцій" під час розгортання військ за кордоном, але цього разу їй доведеться "забезпечувати все самій". Це може створити значні проблеми, особливо в плані ресурсів і координації.

Після того як останніми роками військові лідери в країнах Західної Африки зміцнили свою владу, кілька країн регіону звернулися за підтримкою до Росії - і отримали цю підтримку в особі ПВК "Вагнер". Експерти та опозиційні політики в Угорщині висловлюють побоювання, що Будапешт, який, на їхню думку, як і раніше близький до Кремля, може діяти в Сахелі від імені Росії. Однак, відповідаючи на запитання про місію в Чаді, влада Угорщини заперечує, що вона "представляє російські або будь-які інші іноземні інтереси в Сахелі".

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Схвалення з Брюсселя і критика з боку опозиції в Угорщині

Незважаючи на розбіжності з Будапештом, Євросоюз привітав ініціативу Угорщини в Чаді. На тлі внутрішніх і регіональних проблем "важливо, щоб із Чадом працювало більше міжнародних партнерів", заявив представник ЄС агентству AFP.

Однак на батьківщині майбутня військова місія Будапешту в Чаді викликала критику, опозиційні партії назвали її "небезпечною і марнотратною". Вони також звинуватили уряд у непотизмі після того, як французька газета Le Monde та угорський сайт розслідувань Direkt36 повідомили, що Гаспар Орбан - єдиний син прем'єра Віктора Орбана - брав участь в офіційних переговорах між країнами.

Зі свого боку, влада відкинула таку критику, вказавши на "знання мови" і відповідний досвід Орбана-молодшого як капітана угорської армії. Після цього його призначили "офіцером зв'язку для допомоги в підготовці місії в Чаді".

З огляду на те, що решта країн Сахелю мають проблеми з Францією, запрошення і прибуття сюди угорських солдатів може сприяти присутності в регіоні військових з різних країн, вважає Фідель Амак'є Овусу. Однак якщо Угорщина зацікавлена в ресурсах Чаду, "то, можливо, в кінцевому рахунку їй доведеться виділити більше сил, щоб забезпечити надійний захист цих інтересів", резюмував ганський аналітик.