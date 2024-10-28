Тисячі вийшли на протест проти підсумків виборів у Грузії

У Тбілісі ввечері в понеділок, 28 жовтня, до будівлі парламенту Грузії вийшли протестувати, за оцінками міжнародних агенцій Reuters і AFP, тисячі людей.

Вийти на акцію протесту їх напередодні закликала президентка Саломе Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії, які відмовились визнати офіційні результати парламентських виборів, звинувативши владу в "тотальній фальсифікації".

За даними Центральної виборчої комісії країни, перемогу з результатом 54 відсотки голосів здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія", що забезпечило їй більшість депутатських місць у парламенті.

За словами Зурабішвілі, "ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, однієї з нових форм гібридної війни, вчиненої проти нашого народу і нашої країни". Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

Прапор України та транспарант "Грузія - не Росія" на протесті в Тбілісі Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Опозиція вимагає повторних виборів

Під час акції протесту Зурабішвілі звернулася до присутніх: "Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз - не час для песимізму, зараз важливо спокійно і, піднявши голову, захищати свої голоси".

Представник опозиційного об'єднання "Єдність - національний рух" Георгій Вашадзе висунув вимогу повторних виборів. "Єдині переговори з урядом стосуватимуться того, щоб провести нові вибори", - заявив він.

Перед мітингувальниками виступила президентка Саломе Зурабішвілі. Проєвропейська опозиція вимагає повторного проведення виборів Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Мітингувальники освистали кортеж Орбана

Тим часом мітингувальники на проспекті Руставелі освистали кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав у Грузію, попри критику виборів керівництвом Європейського Союзу.

Орбан першим зі світових лідерів привітав "Грузинську мрію" з перемогою на виборах - одразу після оприлюднення екзитполів, які давали вкрай різні прогнози, і ще до початку офіційного підрахунку голосів.

Угорщина нині за ротацією головує в Раді ЄС, але в Брюсселі наголосили, що щоби не сказав Орбан у Тбілісі, він там не представляє Євросоюз.