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Тисячі вийшли на протест проти підсумків виборів у Грузії

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
28 жовтня 2024 р.

Протестувальники освистали прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав у Тбілісі вітати проросійську "Грузинську мрію". Проєвропейська опозиція вимагає проведення нових виборів.

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Протест проти результатів парламентських виборів у Грузії, Тбілісі 28 жовтня 2024
Перед будівлею парламенту Грузії зібралися тисячі людейФото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

У Тбілісі ввечері в понеділок, 28 жовтня, до будівлі парламенту Грузії вийшли протестувати, за оцінками міжнародних агенцій Reuters і AFP, тисячі людей. 

Вийти на акцію протесту їх напередодні закликала президентка Саломе Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії, які відмовились визнати офіційні результати парламентських виборів, звинувативши владу в "тотальній фальсифікації". 

За даними Центральної виборчої комісії країни, перемогу з результатом 54 відсотки голосів здобула правляча проросійська партія "Грузинська мрія", що забезпечило їй більшість депутатських місць у парламенті. 

За словами Зурабішвілі, "ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, однієї з нових форм гібридної війни, вчиненої проти нашого народу і нашої країни". Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів. 

Протест проти результатів виборів перед будівлею грузинського парламенту вТбілісі 28 жовтня 2024 року
Прапор України та транспарант "Грузія - не Росія" на протесті в ТбілісіФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Опозиція вимагає повторних виборів

Під час акції протесту Зурабішвілі звернулася до присутніх: "Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз - не час для песимізму, зараз важливо спокійно і, піднявши голову, захищати свої голоси". 

Представник опозиційного об'єднання "Єдність - національний рух" Георгій Вашадзе висунув вимогу повторних виборів. "Єдині переговори з урядом стосуватимуться того, щоб провести нові вибори", - заявив він. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі на протесті проти результатів парламентських виборів, 28 жовтня 2024
Перед мітингувальниками виступила президентка Саломе Зурабішвілі. Проєвропейська опозиція вимагає повторного проведення виборівФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Мітингувальники освистали кортеж Орбана

Тим часом мітингувальники на проспекті Руставелі освистали кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який приїхав у Грузію, попри критику виборів керівництвом Європейського Союзу.

Орбан першим зі світових лідерів привітав "Грузинську мрію" з перемогою на виборах - одразу після оприлюднення екзитполів, які давали вкрай різні прогнози, і ще до початку офіційного підрахунку голосів.

Угорщина нині за ротацією головує в Раді ЄС, але в Брюсселі наголосили, що щоби не сказав Орбан у Тбілісі, він там не представляє Євросоюз. 

Віктор Орбан у Тбілісі 28 жовтня 2024 року
Орбан першим привітав проросійську "Грузинську мрію" і вже приїхав у Тбілісі особистоФото: Mirian Meladze/Anadolu/picture alliance
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