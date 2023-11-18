Орбан: ЄС потрібно змінити, а не відмовлятися від нього

Угорщина має сказати "ні" існуючій моделі Європи, заявив прем'єр країни Віктор Орбан на з'їзді партії "Фідес". Він пообіцяв протистояти планам Брюсселя щодо переговорів з Україною про членство та іншим ініціатиам.

Угорщина повинна сказати "ні" нинішній моделі Європи, побудованій у Брюсселі, заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан на з’їзді своєї партії "Фідес" у суботу, 18 листопада. Він додав, що Європейський Союз потрібно змінити, а не відмовлятися від нього, пише Reuters.

Водночас Орбан вкотре наголосив, що його уряд виступає проти початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. "Виправити помилкову обіцянку (Брюсселя - Ред.) почати переговори (з Україною про членство в ЄС - Ред.) також буде нашим завданням, оскільки Україна зараз у світлових роках від ЄС", - сказав Орбан.

Також він заявив, що буде боротися із спробами ЄС розмістити мігрантів в Угорщині. "Ми протистоятимемо божевільним ідеям бюрократів із Брюсселя, вторгненню мігрантів, гендерній пропаганді, а також протистоятимемо ілюзіям щодо війни (Росії проти України - Ред.) і непідготовленого членства України в ЄС", - заявив він.

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В Угорщині проводять опитування про Україну

Напередодні в Угорщині розпочалося загальнонаціональне опитування населення, яке уряд країни називає захистом від запланованої політики ЄС.

Опитування під назвою "Національна консультація щодо захисту нашого суверенітету" не має юридичної ваги, але Орбан хоче таким чином отримати підтвердження та "легітимізацію" свої політики перед Брюсселем.

Анкета містить 11 запитань, чотири з них стосуються України: щодо незгоди з переговорами щодо її членства в ЄС, припинення військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту сільськогосподарської продукції.

Зокрема уряд запитує громадян, чи має Угорщина блокувати план ЄС з надання чотирирічного пакета допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, якщо блок не розморозить мільярди на допомогу Угорщині. "Ми не маємо платити більше на підтримку України, доки не отримаємо належних нам грошей", - ідеться в одній із можливих відповідей на це питання, пише "Інтерфакс-Україна".

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Через Угорщину переговори про вступ України можуть відкластися

Також 17 листопада Reuters з посиланням на високопоставленого європейського чиновника повідомила, що ЄС може перенести ухвалення рішення про початок офіційних переговорів з Україною про вступ.

Після того, як Європейська Комісія рекомендувала розпочати такі переговори, планувалося, що рішення затвердять на саміті ЄС в грудні. Втім, оскільки відповідне рішення має бути ухвалене одноголосно, не виключено, що через позицію Угорщини це рішення доведеться відкласти до наступного саміту у березні.

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