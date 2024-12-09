Рішення надати Асаду притулок у РФ ухвалив особисто Путін

Рішення надати політичний притулок сирійському президенту Башару Асаду в Росії ухвалив президент РФ Володимир Путін. Про це у понеділок, 9 грудня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Зрозуміло, що подібні рішення без глави держави ухвалюватися не можуть. Це його рішення", - сказав Пєсков журналістам.

Тим самим він підтвердив інформацію російського державного агентства ТАСС, що Асад разом із сім'єю перебуває у Москві, а також отримав в Росії притулок.

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Путін поки не планує зустрічатися з Асадом

Втім, Пєсков відмовився відповідати на питання про місце перебування Асада, додавши, що зараз про це "немає чого сказати". Також він зазначив, що Путін поки не планує зустрічатися з Асадом. "В офіційному графіку президента такої зустрічі немає", - сказав Пєсков.

Прессекретар Кремля негативно відповів на запитання, чи слід очікувати офіційної заяви Кремля про надання сирійському президенту притулку в Росії. "Зовсім необов'язково, ми не зобов'язані цього робити", - сказав він.

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Реакція Кремля на події у Сирії

За словами Пєскова, те, що сталося останніми днями в Сирії, здивувало весь світ, а Росія в цьому питанні "не стала винятком". "Те, що сталося в цілому, напевно, здивувало весь світ. Ми в даному випадку не виняток", - сказав він

Також він додав, що Москва вестиме діалог з Туреччиною та іншими регіональними гравцями щодо ситуації в Сирії. "Ми перебуваємо у діалозі з Анкарою та іншими регіональними державами, зокрема у сирійських справах. У Сирії буде дуже непростий період, пов'язаний з нестабільністю, і, звичайно, дуже важливо підтримувати діалог з усіма регіональними країнами. Ми маємо намір це робити", - сказав він.

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Також Пєсков додав, що говорити про долю російських військових баз у Хмеймімі і Тартусі поки що передчасно, це "предмет для обговорення з тими, хто буде при владі в Сирії". "Зрозуміло, зараз робиться все, що необхідно і можливо, щоб вийти на контакт з тими, хто може займатися забезпеченням безпеки. Ну і, звичайно, наші військові теж вживають усіх необхідних запобіжних заходів", - сказав Пєсков.

Захоплення ісламістами влади у Сирії

Ісламістські повстанські сили на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" розпочали масштабний наступ на урядові війська Сирії наприкінці листопада. За кілька днів їм вдалося увійти в друге за величиною місто країни Алеппо та взяти під контроль кілька інших великих центрів. 8 грудня вони оголосили в ефірі державного телебачення, що звільнили Дамаск та повалили режим Асада.

Під час стрімкого наступу опозиції російські війська підтримували урядові сили Асада, завдавали по повстанцям ударів авіацією і з кораблів. У міру успіху опозиції почали з'являтися чутки про підготовку російського контингенту до евакуації. Головне управління розвідки міноборони України 8 грудня повідомило, що Росія виводить свої військові кораблі з порту Тартус. Такого ж висновку дійшли і деякі OSINT-спостерігачі.