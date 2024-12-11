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Путін і Орбан провели розмову, говорили про Україну і Сирію

Олександр Куницький
11 грудня 2024 р.

Угорський прем'єр заявив про готовність допомогти з пошуком "шляхів політико-дипломатичного вирішення" війни РФ проти України, стверджують у Кремлі.

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Віктор Орбан і Володимир Путін під час зустрічі в Москві, 5 липня 2024 року
Віктор Орбан і Володимир Путін під час зустрічі в Москві, 5 липня 2024 року (фото з архіву)Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову. Як повідомляє у середу, 11 грудня, пресслужба Кремля, вона відбулася з ініціативи угорської сторони.

Зокрема, Путін поскаржився на "деструктивну лінію київського режиму, який, як і раніше, виключає можливість мирного врегулювання" війни, яку Росія розв'язала проти України. Орбан, як стверджують у Кремлі, своєю чергою висловив "зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення кризи, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів".

Ще одним аспектом перемовин Орбана й Путіна стали повалення режиму Башара Асада у Сирії, а також низка питань двосторонньої торговельно-економічної співпраці, зокрема, у сфері енергетики.

Читайте також: Зеленський про "миротворчість" Орбана: Путін не поважає слабких

Напередодні Орбан зустрічався з Трампом і Маском

Нагадаємо, днями Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском , який очолить департамент ефективності уряду США, на віллі Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. У зустрічі також брав участь конгресмен-республіканець Майк Волц, якого Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки.

Орбан вже не вперше відвідує резидецію Дональда Трампа. У липні він приїздив до нього у рамках своєї самоназваної "миротворчої місії'', яка також передбачала візити до Києва, Москви та Пекіна. Тоді угорський прем’єр заявляв, що вони "обговорювали шляхи досягнення миру".

Згодом Орбан стверджував, що у разі перемоги Трампа на виборах в США ''Європа не може залишатися провоєнною'' і їй доведеться переглянути свою підтримку України.

Ексрадник Трампа про переговори з Путіним і закінчення війни

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