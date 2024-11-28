  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
СуспільствоУкраїна

Річард Гір спродюсував фільм про ВІЛ в Україні

Микита Ошуєв
28 листопада 2024 р.

Документальна стрічка розповідає про долі молодих українців з ВІЛ на тлі російського вторгнення. Навіть під час війни вони борються за свої права та проти стигматизації.

https://p.dw.com/p/4nWPW
Річард Гір у Нью-Йорку, листопад 2024
Річард Гір у Нью-Йорку, листопад 2024Фото: JOHN ANGELILLO/newscom/picture alliance

У вівторок, 26 листопада, у штаб-квартирі ООН у Бонні відбулася прем'єра документального фільму "Погляд на Україну" (Eyes on Ukraine). Захід відбувся з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначається 1 грудня. Показ організувала Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) і Німецький фонд боротьби зі СНІДом (Deutsche AIDS-Stiftung).

Фільм братів Гірів про Україну

Режисер фільму - Мо Штебе (Mo Stoebe). Виконавчий продюсер - актор Річард Гір (Richard Gere). У відеозверненні до глядачів він назвав напад на Україну "нічим не спровокованою війною" і розповів, що на підтримку країни його надихнула Олена Зеленська, дружина українського президента.

За словами Гіра, в Україні близько 260 тисяч людей із ВІЛ. "Тисячі з них покинули країну і живуть як біженці, але водночас продовжують потребувати лікування і підтримки", - сказав актор. Він закликав до "справедливого закінчення цієї божевільної війни" і "права людей з ВІЛ на вільне життя без стигматизації".

Презентація фільму Eyes on Ukraine, Річард Гір
У презентації фільму Eyes on Ukraine Річард Гір брав участь відеозв'язкомФото: Nikita Oshuev/DW

Інший продюсер фільму - брат актора Девід Гір (David Gere), засновник і голова центру Art & Global Health Center при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Він навчає художників-активістів висвітлювати проблеми у сфері охорони здоров'я.

В основі фільму про ВІЛ - проєкт молодої активістки

Фільм складається з історій кількох молодих українців із ВІЛ. Вони об'єдналися в проєкт Teenergizer, щоб за допомогою фотомистецтва розповісти про свій діагноз, подолати психічні проблеми та стигматизацію.

Головна героїня фільму - 26-річна засновниця Teenergizer Яна Панфілова. Вона народилася в Києві, ВІЛ передався їй від народження. За словами дівчини, у дитинстві лікарі оглядали її в трьох масках і рукавичках, бо боялися заразитися. Мати Яни розповіла, що до 2004 року в Україні не було єдиної програми лікування ВІЛ, кожен справлявся з ним самостійно. Одного разу батьки однокласниці, в гостях у якої побувала Яна, зателефонували їй і поскаржилися, що тепер уся сім'я начебто змушена перевірятися на вірус.

Яна зустріла 24 лютого 2022 року в Києві та невдовзі втекла від війни до Берліна. Там вона продовжує керувати Teenergizer і підтримувати молодих українців із ВІЛ. За словами дівчини, війна погіршила становище інфікованих в Україні: зруйновані лікарні, людям із ВІЛ на окупованих територіях відмовляють у лікуванні, якщо в них немає паспорта РФ. Як заявила голова Київського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Тетяна Земляк, у період воєн і стихійних лих кількість заражень завжди зростає.

На прем'єрі кінострічки в Бонні
На прем'єрі кінострічки в БонніФото: Nikita Oshuev/DW

Як живуть українці з ВІЛ

Яна Панфілова як голова Teenergizer виступає по всьому світу, розповідаючи про проблеми українців із ВІЛ на тлі російського вторгнення. "Цю війну почали люди похилого віку, а закінчувати нам, молодим", - каже дівчина.

Інша учасниця руху - 20-річна Марія Дерюга з Чернігова. За її словами, лікарі пропонували матері зробити аборт, коли дізналися, що в неї ВІЛ. Сама Марія дізналася про діагноз у вісім років. У березні 2022 року будинок, де дівчина жила з бабусею, згорів після падіння російського снаряда.

19-річна киянка Ліза Шевчук дізналася про діагноз, коли їй було дев'ять. До цього мати давала їй пігулки вранці та ввечері, кажучи, що вони від "дитячої хвороби". Дівчина зустріла війну в Бучі, бачила з вікна колони російської бронетехніки. За її словами, вона п'ять днів ховалася в підвалі, куди встигла взяти лише трохи їжі і два літри води - щоб запивати таблетки від ВІЛ.

24-річний Єгор Пасько з Кривого Рогу дізнався про діагноз у 13 років. Хлопець завжди цікавився армією, записався добровольцем у тероборону. Він хотів служити в ЗСУ і на лінії фронту, але йому відмовили через ВІЛ.

Під час презентації фільму Eyes on Ukraine у Бонні
Під час презентації фільму Eyes on Ukraine у БонніФото: Benjamin Westhoff

Перед показом у кампусі ООН у Бонні виступила 23-річна Стефа з міста Дніпро, яка втекла від війни до Берліна. Вона розповіла, що ВІЛ у неї з народження, а перші понад 11 років життя вона провела в дитбудинку. Коли дівчинку всиновили, мачуха сварила її і говорила, що та не повинна їсти зі спільних тарілок, а посуд потрібно мити окремо. Через образи Стефа змінила 13 шкіл у шести містах України.

ВІЛ в Україні. Допомога Німеччини та UNAIDS

Представник міністерства охорони здоров'я ФРН Пауль Цубайль (Paul Zubeil), який виступив перед показом фільму, заявив, що "у рамках заходів у відповідь тут у Німеччині ми за дуже короткий час інтегрували людей із ВІЛ з України в нашу систему охорони здоров'я, щоб гарантувати українським біженцям доступ до медичного страхування, що включає лікування від ВІЛ".

Керівник апарату UNAIDS Магеш Магалінгам (Mahesh Mahalingam) подякував Німеччині за підтримку в боротьбі з ВІЛ в Україні. "Україна - друга країна в регіоні за поширенням ВІЛ (після Росії. - Ред.). І війна значно вплинула на інфікованих", - сказав він. "Треба відзначити народ і уряд України, адже заходи у відповідь у сфері ВІЛ не були скорочені. На початку були збої, але сьогодні поновлення профілактичних обстежень на ВІЛ збільшилося більш ніж удвічі. В Україні не припинили жодних ВІЛ-досліджень. А кількість тестів для тих, хто вживає наркотики, збільшилася", - додав Магалінгам.

Він представив нову доповідь UNAIDS "Вибрати правильний шлях - шлях прав людини для припинення СНІДу". Згідно з документом, кількість нових випадків інфікування ВІЛ у світі знизилася до мінімуму з кінця 1990-х, смертність від СНІДу скоротилася на 70 відсотків з 2004 року. Зараз у всьому світі понад 30 мільйонів осіб отримують життєво необхідну антиретровірусну терапію порівняно до 13 мільйонів десять років тому.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чоловік на тлі червоної стрічки - символу солідарності з ВІЛ-інфікованими

ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років

ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років

38 мільйонів людей у світі інфіковано ВІЛ. Пандемія вірусу імунодефіциту людини почалася 1981 року. Відтоді кількість її жертв перевищила 36 мільйонів осіб. Що відомо про ВІЛ через 40 років?
Здоров'я1 грудня 2021 р.
Медикамент для профілактики ВІЛ у Німеччині тепер оплачує страховка

Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині

Таблетки для захисту від ВІЛ: коли їх виписують в Німеччині

DW з'ясувала, як у Німеччині можна отримати препарат доконтактної профілактики ВІЛ та чому виписати його можуть не всім.
Здоров'я8 жовтня 2019 р.