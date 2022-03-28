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Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

Вірус імунодефіциту людини - ВІЛ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВІЛ".

Вірус імунодефіциту людини спричинює хворобу імунної системи - синдром набутого імунного дефіциту людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Оскар-2022: солідарність з Україною та тріумф CODA

"Оскар-2022": солідарність з Україною та тріумф CODA 28.03.2022

На церемонії вручення "Оскарів" вшанували хвилиною мовчання жертв російської війни проти України. Найкращим фільмом року журі конкурсу було визнано стрічку "CODA: У ритмі серця".

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19

Проти президента Бразилії відкрили провадження через заяви про COVID-19 04.12.2021

Верховний суд Бразилії доручив генеральній прокуратурі провести розслідування щодо неправдивих заяв Жаіра Болсонару про залежність СНІДу і вакцинації від COVID-19.

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео) 02.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.
Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021) 01.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років

ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років 01.12.2021

38 мільйонів людей у світі інфіковано ВІЛ. Пандемія вірусу імунодефіциту людини почалася 1981 року. Відтоді кількість її жертв перевищила 36 мільйонів осіб. Що відомо про ВІЛ через 40 років?
У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів

У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів 04.02.2021

Центр громадського здоров'я України пояснив свої плани витратити 10 мільйонів гривень на дослідження про ризики гомосексуалів заразитись ВІЛ. І додав, що у 2022 році проведуть також дослідження щодо трансгендерів.
Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео) 02.12.2020

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.

Як жити з ВІЛ: позитивні історії ВІЛ-позитивних людей (01.12.2020) 01.12.2020

80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.

Замість масових посадок - воля з обмеженнями. Міністр юстиції України про реформу правосуддя в інтерв'ю DW (16.06.2020) 16.06.2020

Що таке велика в'язнична реформа? Навіщо платні камери в СІЗО? Які перспективи позовів України проти Росії в міжнародних судах? Чому Україна досі серед антилідерів за кількістю скарг в ЄСПЛ і за кількістю невиконаних вироків? Про це міністр юстиції України Денис Малюська розповів в інтерв'ю DW.
Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео)

Безкоштовні пологи в Україні: чи справді держава за все платить (відео) 22.05.2020

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україні багато мам про безкоштовні пологи і не мріяли. З другим етапом медреформи це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою?

Безкоштовні пологи: що слід знати, щоб не довелося платити (20.05.2020) 20.05.2020

Попри конституційно гарантовану безкоштовну медицину в Україну багато молодих сімей про безкоштовні пологи не могли й мріяти. З другим етапом медичної реформи в Україні це мало стати реальністю. Чи справді безкоштовні пологи тепер гарантовані державою і на що слід зважати молодим мамам - перевіряла DW.
Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують?

Лікування COVID-19: медикаменти проти нового коронавірусу вже давно існують? 17.04.2020

Науковці в усьому світі активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас не виключено, що в боротьбі з цим захворюванням можуть допомогти препарати, які вже існують.
Коли і де з'явиться вакцина проти коронавірусу?

Коли і де з'явиться вакцина проти коронавірусу? 10.02.2020

Учені в усьому світі працюють над створенням вакцини проти нового коронавірусу. Якщо дослідження виявляться успішними, її випуск почнеться влітку 2020 року. Поки що найдієвішим способом боротьби залишається карантин.

Ліки від коронавірусу: науковці в пошуку медикаментів (28.01.2020) 28.01.2020

Для боротьби з поширенням коронавірусу в Китаї почали випробовувати ліки від ВІЛ. Вони нібито запобігають розмноженню коронавірусу. Науковці в цілому світі намагаються знайти протидію новому вірусу.
Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки

Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки 20.01.2020

Якими є ваші сексуальні вподобання? Чи вживали ви коли-небудь психоделічні засоби? Чи є ви ВІЛ-позитивним? Більш особистих запитань годі уявити. Відповіді на них знають додатки, які ви, ймовірно, встановили на смартфон.
Китай: науковця, який змінив гени дітей, ув'язнили на три роки

Китай: науковця, який змінив гени дітей, ув'язнили на три роки 30.12.2019

Китайського науковця, який заявив про перший у світі випадок зміни генів людини, засудили у КНР до трьох років ув'язнення.
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