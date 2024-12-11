РФ може невдовзі знову вдарити "Орешником" по Україні - ЗМІ

Росія може незабаром застосувати проти України ще одну зі своїх новітніх балістичних ракет "Орешник", після того, як минулого місяця вперше вдарила однією з них по Дніпру, пише в середу, 11 грудня, інформаційне агентство AFP із посиланням на двох неназваних американських посадовців.

"Росія сигналізувала про свій намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник" по Україні, можливо, найближчими днями", - сказав один із чиновників на умовах анонімності. Однак, за його словами, ця ракета не змінить правила гри на полі бою, а є простою спробою залякати Україну та її союзників. "Орешник", з його незначною боєголовкою й обмеженою кількістю, навряд чи змінить перебіг конфлікту", - зазначив він.

Ще один американський посадовець також закликав не перебільшувати потенційний вплив ракети, заявивши, що РФ має обмежені запаси. "Росія прагне застосовувати цю зброю для залякування України та її союзників, але реальність така, що Росія, швидше за все, володіє лише кількома експериментальними ракетами", - зазначив він.

Розвідка США: Росія готує наступний пуск "Орешника" до кінця року

Про високу ймовірність повторного застосування російськими військами цих ракет пише також інформагенція Associated Press (AP): один із неназваних американських посадовців, повідомив, що розвідка США бачить потенційну підготовку до ще одного запуску до кінця місяця або раніше, інший сказав, що удару слід очікувати вже "найближчими днями".

Про підготовку Росією такого удару пише і міжнародна агенція Reuters .

РФ погрожує Україні відповіддю за удари по військових об'єктах Таганрогу

Тим часом у Києві, схоже, теж не виключають наступного удару. На це принаймні натякнув президент України Володимир Зеленський. "Щодо будь-яких ракетних небезпек. Алгоритм дій незмінний. Якщо загроза й лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття. І бережіть себе", - сказав він у своєму вечірньому зверненні .

Раніше цього дня в міністерстві оборони РФ заявили про удар Україною західними ракетами ATACMS по військових об'єктах поблизу міста Таганрог у Ростовській області. Там пригрозили "відповісти" на ці удари.

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