 Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Новини

Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

На тлі надлишку вакцин від COVID-19 Німеччина пожертвує Україні півтора мільйона доз препарату виробництва британсько-шведської фармакомпанії AstraZeneca. Поставка відбудеться до кінця серпня.

Загалом до кінця року Німеччина може пожертвувати по всьому світу до 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Загалом до кінця року Німеччина може пожертвувати країнам-партнерам в Європі та найбіднішим країнам світу до 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19

Уряд Німеччини погодив з Україною безоплатну передачу 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19 Vaxzevria, донедавна більш відомою під брендом AstraZeneca. "Планується, що поставка надійде в Україну до кінця серпня", - повідомили DW у п'ятницю, 13 серпня у німецькому міністерстві охорони здоров'я. У відомстві не уточнили, чи спливає невдовзі термін придатності препаратів.

20 відсотків - країнам "Східного партнерства"

Україна буде першою країною "Східного партнерства" ЄС, якій Берлін пожертвує вакцини. Переговори з іншими країнами-партнерами тривають. У німецькому МОЗ раніше повідомляли, що планують передати 20 відсотків від всіх вакцин, які Німеччина може пожертвувати, у двосторонньому порядку країнам "Східного партнерства" та країнам-партнерам на Західних Балканах. Решта пожертв буде передана найбіднішим країнам світу через програму COVAX. Як днями повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на дані уряду, до кінця року Німеччина загалом може пожертвувати до 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19. Перша партія у 1,3 мільйона пожертвуваних Німеччиною доз AstraZeneca буде розподілена через COVAX вже у серпні.

Читайте також:  Німеччина починає постачання вакцин від COVID-19 біднішим країнам

Польща перепродає вакцину з коротким терміном придатності

Раніше того ж дня агенція РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемара Фарби у польських ЗМІ повідомила, що Польща продасть Україні понад мільйон доз AstraZeneca з коротким терміном придатності. "Вже в серпні ми передамо першу партію - понад 650 тисяч. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 мільйона", - цитує РБК-Україна заступника голови польського МОЗ.

На початку серпня Данія передала Україні понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca

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  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


DW.COM

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