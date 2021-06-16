Німеччина пожертвує Україні 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca

Уряд Німеччини погодив з Україною безоплатну передачу 1,5 мільйона доз вакцини від COVID-19 Vaxzevria, донедавна більш відомою під брендом AstraZeneca. "Планується, що поставка надійде в Україну до кінця серпня", - повідомили DW у п'ятницю, 13 серпня у німецькому міністерстві охорони здоров'я. У відомстві не уточнили, чи спливає невдовзі термін придатності препаратів.

20 відсотків - країнам "Східного партнерства"

Україна буде першою країною "Східного партнерства" ЄС, якій Берлін пожертвує вакцини. Переговори з іншими країнами-партнерами тривають. У німецькому МОЗ раніше повідомляли, що планують передати 20 відсотків від всіх вакцин, які Німеччина може пожертвувати, у двосторонньому порядку країнам "Східного партнерства" та країнам-партнерам на Західних Балканах. Решта пожертв буде передана найбіднішим країнам світу через програму COVAX. Як днями повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на дані уряду, до кінця року Німеччина загалом може пожертвувати до 30 мільйонів доз вакцин від COVID-19. Перша партія у 1,3 мільйона пожертвуваних Німеччиною доз AstraZeneca буде розподілена через COVAX вже у серпні.

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Польща перепродає вакцину з коротким терміном придатності

Раніше того ж дня агенція РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемара Фарби у польських ЗМІ повідомила, що Польща продасть Україні понад мільйон доз AstraZeneca з коротким терміном придатності. "Вже в серпні ми передамо першу партію - понад 650 тисяч. Всього ми плануємо перепродати - 1,2 мільйона", - цитує РБК-Україна заступника голови польського МОЗ.

На початку серпня Данія передала Україні понад півмільйона доз вакцини AstraZeneca.