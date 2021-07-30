 Данія передала Україні 509,5 тисячі доз вакцини AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Новини

Данія передала Україні 509,5 тисячі доз вакцини AstraZeneca

Уряд Данії передав Україні 509,5 тисячі доз вакцини AstraZeneca, вони вже прибули в країну. Станом на 4 серпня 2021 року Україна вже отримала 11,9 мільйона доз різних вакцин.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca (архівне фото)

Уряд Данії передав Україні 509,4 тисячі доз вакцини AstraZeneca, вакцина прибула в країну в середу, 4 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я України в соцмережі Facebook.

Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 мільйони доз вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року. "Вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень", - уточнили у МОЗ. Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Станом на 4 серпня 2021 року Україна вже отримала 11,9 мільйона доз різних вакцин.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський подякував данській стороні за допомогу. "Наша домовленість із Метте Фредеріксен (прем'єр-міністерка Данії. - Ред.) щодо підтримки вакцинації від коронавірусу в Україні реалізована. Сьогодні наша країна отримала від Данії 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19", - написав Зеленський у соцмережі Twitter.

Згідно з останніми даними МОЗ, 3 серпня в Україні було вакциновно від коронавірусу 153 258 людей. Одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані - 63 366 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 2 151 799 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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