 ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2021

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Новини

ЄС поки що не готовий ділитися вакцинами з бідними країнами

На даному етапі Євросоюз не може надавати біднішим країнам вакцини на безоплатній основі через брак антикоронавірусних препаратів у самій спільноті, визнала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз не має наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, допоки не досягне "кращої ситуації з її виробництвом" для власних потреб. Про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, фрагменти якого оприлюднено в неділю, 21 березня.

"Є певний тиск на країни-члени з тим, щоб вони отримали вакцину для самих себе", - пояснила фон дер Ляєн. За словами очільниці Єврокомісії, хоч ЄС і має "додатковий механізм", згідно з яким спільнота постачатиме вакцини від коронавірусу в інші країни, однак цього поки що не станеться через брак вакцин для самого ЄС.

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Водночас вона вказала на міжнародну ініціативу COVAX, що переслідує мету справедливого розподілу вакцини серед усіх країн, насамперед бідних. За словами фон дер Ляєн, у рамках цього механізму 52 бідні країни вже отримали 30 мільйонів доз вакцини. Очільниця Єврокомісії наголосила, що вона задоволена тим, що цей механізм діє.

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Як повідомлялося, також в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke керівниця Єврокомісії застерегла компанію AstraZeneca щодо можливості запровадження заборони на експорт з ЄС виробленої на європейських потужностях компанії вакцини в разі подальших зривів контрактів на поставку.

Повне версія інтерв'ю Урсули фон дер Ляєн вийде 22 березня.

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