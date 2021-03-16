Верховна Рада звільнила виробників вакцин від відповідальності за негативні наслідки

Верховна Рада України у п'ятницю, 19 березня, звільнила виробників вакцин від COVID-19 від відповідальності за негативні наслідки після вакцинації. За відповідні зміни до закону за скороченою процедурою проголосували 236 депутатів, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Ухвалення законопроєкту потрібне для отримання безкоштовної вакцини в рамках механізму COVAX.

Цей законопроєкт передбачає звільнення виробника або власника реєстраційного свідоцтва вакцини від COVID-19 від відповідальності за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що практика країн із високим регуляторним статусом регулює доступ до застосування вакцин для профілактики COVID-19 шляхом надання дозволу на екстрене використання (Emergency Use Authorization (EUA).

Механізм EUA передбачає, що регуляторні органи країн можуть дозволити використання незареєстрованих лікарських засобів до застосування у надзвичайних ситуаціях для діагностики, лікування або попередження серйозних або небезпечних для життя захворювань або станів за умови дотримання визначених відповідною державою критеріїв якості, ефективності та безпеки таких лікзасобів.

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