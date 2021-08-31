ЄС і AstraZeneca досягли позасудової угоди в суперечці щодо вакцини

Європейський Союз і британсько-шведський фармацевтичний концерн AstraZeneca досягли позасудової угоди в конфлікті про недопостачання 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Домовленість включає в себе зобов'язання компанії надати країнам Євросоюзу весь обсяг вакцини відповідно до раніше укладених контрактів, повідомила в мікроблозі Twitter в п'ятницю, 3 вересня, комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес. За її словами, Брюссель задоволений "взаємоприйнятним рішенням, яке буде вигідне жителям ЄС і всього світу завдяки внеску до фонду COVAX".

Угода передбачає постачання 135 мільйонів доз вакцини AstraZeneca в другій половині 2021 року, з них 60 мільйонів до кінця третього кварталу і 75 мільйонів - до кінця четвертого, вказав у свою чергу концерн. До кінця березня 2022 року концерн зобов'язується надати Євросоюзу ще 65 мільйонів доз препарату. Тим самим він виконає передбачені контрактами зобов'язання з постачання ЄС в цілому 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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Сторони припиняють судовий розгляд

У заяві концерну також вказується, що після досягнення позасудової угоди сторони припиняють судовий розгляд. Нагадаємо, що Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca в кінці травня, звинувативши концерн у постачанні меншого обсягу вакцин, ніж було погоджено в договорі. Країни ЄС очікували постачання 300 мільйонів доз вакцин до кінця червня, але в першому кварталі року отримали лише 30 мільйонів замість 120 мільйонів. Брюссель зажадав 90 мільйонів доз, які було недопоставлено за період з січня по кінець квітня. Перше судове засідання мало відбутися в кінці вересня.

Тим часом, за даними AstraZeneca, концерн разом зі своїми партнерами вже продав близько 1,1 мільярда доз вакцини більш ніж 170 країнам. Близько двох третин цього обсягу було спрямовано в бідні країни.