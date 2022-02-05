 Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.02.2022

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Європа

Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів

Вважається, що у ФРН серед вихідців з інших країн, у тому числі серед україно- та російськомовних, багато тих, хто не хоче щепитися від коронавірусу. RKI провело дослідження, щоб перевірити це.

Coronavirus | Booster | Stiko

У Німеччині поширена думка, що частка вакцинованих і готовність робити щеплення від коронавірусу нижчі серед людей з міграційним корінням, ніж серед корінних німців. Про це говорять, наприклад, правляча бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey), головний вірусолог клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten) і пишуть німецькі газети.

Але чи це так насправді? І якщо так, то чому? Відповіді на ці та інші питання шукали дослідники Інституту імені Роберта Коха (RKI), його результати опублікували 3 лютого.

Мігранти готові робити щеплення

Соціологічне опитування проводилося німецькою та п'ятьма іншими мовами, включаючи російську. З'ясувалося, що серед корінних німців відсоток вакцинованих справді вищий, ніж серед мігрантів, яких в Німеччині понад 21 мільйон. Однак зовсім не через те, що серед останніх особливо багато невиправних антиваксерів.

Навпаки, готовність вакцинуватися у мігрантів вища, ніж у німців, констатувала Еліза Вулькотте (Elisa Wulkotte) з RKI під час представлення результатів дослідження на онлайн-конференції. "Примітно, що серед нещеплених готовність вакцинуватися вище серед мігрантів, ніж серед німців, тож можна виходити з того, що серед нещеплених мігрантів ще багато людей, які готуються зробити щеплення, - заявила вона. - А ось кампанія вакцинації серед корінних жителів, згодних на щеплення, здається, охопила уже майже всіх".

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Важливий фактор - знання німецької мови

Важливе значення має знання німецької. Чим вона краща у мігрантів, тим більше у них готовності і вище рівень фактичної вакцинації. Однак є і ще ціла низка факторів.

"Це рівень освіти та розмір доходів, вік - чим старший, тим більше вакцинованих, - пояснює Вулькотте. - Тому кампанія вакцинації має бути спрямована насамперед на осіб, які погано володіють німецькою мовою та з низьким соціально-економічним статусом".

Велику роль відіграють також психологічні фактори, зокрема, довіра до вакцин та німецької системи охорони здоров'я взагалі. Чим більше довіри, тим вища готовність мігрантів робити щеплення. Крім того, автори дослідження встановили, що у мігрантів таки трохи більше забобонів щодо вакцин, ніж у корінних мешканців ФРН. Так, стати бездітними внаслідок щеплення від коронавірусу необґрунтовано побоюються 51 відсоток нещеплених німкень і 58 відсотків мігранток. Те саме стосується страху чоловіків за свою статеву потенцію.

Ставлення до вакцинації вихідців із Туреччини та колишнього СРСР

Дослідження RKI хоч і проводилося п'ятьма мовами, але не порівнювало відповіді представників різних груп мігрантів. Для цього, пояснила Вулькотте, вибірка була надто маленькою. Цю прогалину заповнила на онлайн-конференції професорка університету в Білефельді Доріс Шеффер (Doris Schaeffer), яка порівнювала дві групи мігрантів - вихідців з Туреччини та колишнього СРСР.

"Сюрпризом для нас стало те, що всупереч існуючим уявленням, загальна медична компетентність цих мігрантів виявилася не гіршою, а загалом навіть кращою, ніж у основного населення", - сказала вона. Те саме стосується досвіду отримання цифрової інформації. Мігранти, зазначила Шеффер, шукають інформацію в інтернеті різними мовами та на сайтах країн свого походження. При цьому, як і корінним німцям, їм досить важко оцінювати якість інформації з інтернету, її нейтральність і достовірність.

"Є і зворотний бік, - зауважила у зв'язку з цим Моцкан Ехарі (Mosjkan Ehrari), керівниця інформаційного порталу Handbook Germany. - Багато залежить від того, з яких сайтів вони беруть інформацію, які історії їм розповідають сайти країн походження, які фейки та легенди там мусуються, які конспірологічні теорії поширюються".

Попри все, дослідження університету Білефельда встановило одну примітну відмінність: вихідці з Туреччини гірше розуміють необхідність медичної профілактики, менше знають про щеплення, ніж приїжджі з колишнього Радянського Союзу. Так, вказала професорка Шеффер, понад 30 відсотків жителів Німеччини з турецьким корінням кажуть, що їм не вистачає медичної інформації на тему вакцинації, серед тих, хто прибув зі Східної Європи таких лише приблизно 18 відсотків.

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Досвід Бремена: вакцину до людей, а не людей до вакцини

З усіх федеральних земель Німеччини місто Бремен має найвищу частку мігрантів і водночас - найвищий відсоток вакцинованих мешканців: 87 відсотків усіх городян, включаючи малолітніх дітей до чотирьох років, для яких ще немає допущеної до застосування вакцини.

На відміну від інших федеральних земель Бремен від початку зробив ставку не лише на великі центри вакцинації, але й на мобільні групи, які їздили районами компактного проживання мігрантів і зверталися до їх мешканців їхніми рідними мовами, поділився своїм досвідом організатор щеплень у Бремені Кай Бультман (Kay Bultmann). При цьому враховувалися й менш очевидні здавалося б соціально-економічні чинники.

Бультман розповів, що деякі мігранти не хотіли купувати квиток на громадський транспорт, щоб поїхати до центру вакцинації. Квиток на автобус або трамвай у Бремені коштує на дорослу людину 2,85 євро в один кінець. Пізніше, коли з'явилися щеплення для дітей від п'яти років, родинам, які мали запрошення на їх вакцинацію, надавалися безкоштовні проїзди на громадському транспорті.

Щодо вихідців з колишнього СРСР, до яких звертались російською мовою, Бультман зазначив: "Зрозуміло, неможливо переконати всіх, адже у багатьох дуже багато речей глибоко вкорінені, зокрема, недовіра до інститутів державної влади".

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Президент України Володимир Зеленський

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Іще одна вакцина для України

    В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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Докладно

Coronavirus | Booster | Stiko

Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині

Вважається, що у ФРН, зокрема, серед вихідців з країн колишнього СРСР багато тих, хто не хоче щепитися від ковіду.  

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