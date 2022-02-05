Вакцинація від COVID-19 і мігранти в Німеччині: що здивувало експертів

У Німеччині поширена думка, що частка вакцинованих і готовність робити щеплення від коронавірусу нижчі серед людей з міграційним корінням, ніж серед корінних німців. Про це говорять, наприклад, правляча бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey), головний вірусолог клініки Charité Крістіан Дростен (Christian Drosten) і пишуть німецькі газети.

Але чи це так насправді? І якщо так, то чому? Відповіді на ці та інші питання шукали дослідники Інституту імені Роберта Коха (RKI), його результати опублікували 3 лютого.

Мігранти готові робити щеплення

Соціологічне опитування проводилося німецькою та п'ятьма іншими мовами, включаючи російську. З'ясувалося, що серед корінних німців відсоток вакцинованих справді вищий, ніж серед мігрантів, яких в Німеччині понад 21 мільйон. Однак зовсім не через те, що серед останніх особливо багато невиправних антиваксерів.

Навпаки, готовність вакцинуватися у мігрантів вища, ніж у німців, констатувала Еліза Вулькотте (Elisa Wulkotte) з RKI під час представлення результатів дослідження на онлайн-конференції. "Примітно, що серед нещеплених готовність вакцинуватися вище серед мігрантів, ніж серед німців, тож можна виходити з того, що серед нещеплених мігрантів ще багато людей, які готуються зробити щеплення, - заявила вона. - А ось кампанія вакцинації серед корінних жителів, згодних на щеплення, здається, охопила уже майже всіх".

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Важливий фактор - знання німецької мови

Важливе значення має знання німецької. Чим вона краща у мігрантів, тим більше у них готовності і вище рівень фактичної вакцинації. Однак є і ще ціла низка факторів.

"Це рівень освіти та розмір доходів, вік - чим старший, тим більше вакцинованих, - пояснює Вулькотте. - Тому кампанія вакцинації має бути спрямована насамперед на осіб, які погано володіють німецькою мовою та з низьким соціально-економічним статусом".

Велику роль відіграють також психологічні фактори, зокрема, довіра до вакцин та німецької системи охорони здоров'я взагалі. Чим більше довіри, тим вища готовність мігрантів робити щеплення. Крім того, автори дослідження встановили, що у мігрантів таки трохи більше забобонів щодо вакцин, ніж у корінних мешканців ФРН. Так, стати бездітними внаслідок щеплення від коронавірусу необґрунтовано побоюються 51 відсоток нещеплених німкень і 58 відсотків мігранток. Те саме стосується страху чоловіків за свою статеву потенцію.

Ставлення до вакцинації вихідців із Туреччини та колишнього СРСР

Дослідження RKI хоч і проводилося п'ятьма мовами, але не порівнювало відповіді представників різних груп мігрантів. Для цього, пояснила Вулькотте, вибірка була надто маленькою. Цю прогалину заповнила на онлайн-конференції професорка університету в Білефельді Доріс Шеффер (Doris Schaeffer), яка порівнювала дві групи мігрантів - вихідців з Туреччини та колишнього СРСР.

"Сюрпризом для нас стало те, що всупереч існуючим уявленням, загальна медична компетентність цих мігрантів виявилася не гіршою, а загалом навіть кращою, ніж у основного населення", - сказала вона. Те саме стосується досвіду отримання цифрової інформації. Мігранти, зазначила Шеффер, шукають інформацію в інтернеті різними мовами та на сайтах країн свого походження. При цьому, як і корінним німцям, їм досить важко оцінювати якість інформації з інтернету, її нейтральність і достовірність.

"Є і зворотний бік, - зауважила у зв'язку з цим Моцкан Ехарі (Mosjkan Ehrari), керівниця інформаційного порталу Handbook Germany. - Багато залежить від того, з яких сайтів вони беруть інформацію, які історії їм розповідають сайти країн походження, які фейки та легенди там мусуються, які конспірологічні теорії поширюються".

Попри все, дослідження університету Білефельда встановило одну примітну відмінність: вихідці з Туреччини гірше розуміють необхідність медичної профілактики, менше знають про щеплення, ніж приїжджі з колишнього Радянського Союзу. Так, вказала професорка Шеффер, понад 30 відсотків жителів Німеччини з турецьким корінням кажуть, що їм не вистачає медичної інформації на тему вакцинації, серед тих, хто прибув зі Східної Європи таких лише приблизно 18 відсотків.

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Досвід Бремена: вакцину до людей, а не людей до вакцини

З усіх федеральних земель Німеччини місто Бремен має найвищу частку мігрантів і водночас - найвищий відсоток вакцинованих мешканців: 87 відсотків усіх городян, включаючи малолітніх дітей до чотирьох років, для яких ще немає допущеної до застосування вакцини.

На відміну від інших федеральних земель Бремен від початку зробив ставку не лише на великі центри вакцинації, але й на мобільні групи, які їздили районами компактного проживання мігрантів і зверталися до їх мешканців їхніми рідними мовами, поділився своїм досвідом організатор щеплень у Бремені Кай Бультман (Kay Bultmann). При цьому враховувалися й менш очевидні здавалося б соціально-економічні чинники.

Бультман розповів, що деякі мігранти не хотіли купувати квиток на громадський транспорт, щоб поїхати до центру вакцинації. Квиток на автобус або трамвай у Бремені коштує на дорослу людину 2,85 євро в один кінець. Пізніше, коли з'явилися щеплення для дітей від п'яти років, родинам, які мали запрошення на їх вакцинацію, надавалися безкоштовні проїзди на громадському транспорті.

Щодо вихідців з колишнього СРСР, до яких звертались російською мовою, Бультман зазначив: "Зрозуміло, неможливо переконати всіх, адже у багатьох дуже багато речей глибоко вкорінені, зокрема, недовіра до інститутів державної влади".