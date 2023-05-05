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Цвинтар у Варшаві у квітні 2021 року, коли у Польщі було зафіксовано найбільшу в Європі кількість смертей, пов'язаних з COVID-19
Цвинтар у Варшаві у квітні 2021 року, коли у Польщі було зафіксовано найбільшу в Європі кількість смертей, пов'язаних з COVID-19Фото: STR/NurPhoto/picture alliance
Здоров'яСвіт

Пандемія COVID забрала життя 20 мільйонів людей - ВООЗ

Олена Перепадя
33 хв. тому

Водночас глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус оголосив, що COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пандемія COVID-19 забрала життя щонайменше 20 мільйонів людей по всьому світу. Такі дані навів у п'ятницю, 5 травня, у Женеві глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус. "За три роки, що минули, COVID-19 поставив наш світ догори дриґом. До ВООЗ надійшли дані про майже сім мільйонів летальних випадків, але ми знаємо, що число жертв в кілька разів вище - не менше 20 мільйонів", - заявив він.

Водночас він оголосив, що згідно з рішенням Комітету ВООЗ з коронавірусної інфекції, COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення, повідомляється на сайті ООН. Експерти вважають, що настав час перейти до тривалого управління пандемією коронавірусу. 

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Глава ВООЗ зазначив, що вже більше року показники пандемії знижуються: популяційний імунітет підвищується, скорочується смертність та слабшає навантаження на системи охорони здоров'я. Ця тенденція, за його словами, дозволила більшості країн повернутися до життя, яке було до COVID-19.

Утім, він попередив, що рішення ВООЗ не означає, що коронавірусна інфекція перестала бути глобальною загрозою для здоров'я, зокрема, ризик виникнення нових варіатнів досі збергігається.

Жодна країна не повинна "використовувати цю новину як можливість послабити свою пильність, скасувати зведені системи або повідомити населення, що коронавірус більше не є причиною для занепокоєння", наголосив Тедрос Гебреєсус. Рішення ВООЗ означає, що країни можуть перейти від режиму надзвичайної ситуації до боротьби з COVID-19 разом з іншими інфекційними захворюваннями.

Нагадаємо, коронавірус поширювався по всьому світу з кінця 2019 року, призвівши до великої кількості жертв. Окрім того, він спричинив локдауни, обмеження на подорожі та багато інших серйозних економічних та соціальних наслідків.

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Від пандемії до ендемії коронавірусу

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